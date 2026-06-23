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BVB, noticias y rumores: ¿fichaje sorpresa? El Borussia Dortmund sigue a un exjugador del Hertha para reemplazar a Schlotterbeck

Bundesliga
World Cup
Fichajes
Borussia Dortmund
Alemania
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
M. Kempf
Real Madrid

El BVB se relaciona con otro nombre inesperado para sustituir a Nico Schlotterbeck. Últimas noticias y rumores del Borussia Dortmund.

Más noticias y rumores sobre el BVB:

  • Nmecha se convierte en estrella del Mundial, pero recuerda a un campeón caído.
  • Schlotterbeck estará de baja varios meses y Klopp advierte de un gran problema para la selección alemana.
  • Los pretendientes ya hacen cola, ¿llegará una lluvia de dinero al Borussia Dortmund?
  • Kempf ComoGetty

    BVB, Noticias: ¿Recuperará el Borussia Dortmund a Marc-Oliver Kempf para la Bundesliga?

    Según el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, el BVB no solo sigue a Tomás Araujo (Benfica) como posible recambio de Nico Schlotterbeck, sino también a Marc-Oliver Kempf (Como 1907).

    El club amarillo y negro mostraría especial interés en el exjugador del Hertha si Real Madrid o Liverpool activaran la cláusula de rescisión de Schlotterbeck, estimada entre 50 y 60 millones de euros, antes de que finalice el Mundial. Esa cláusula perdería validez tras la final del 19 de julio.

    Tanto «blancos» como «Reds» necesitan centrales y, en especial, se dice que el nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, sigue de cerca a Schlotterbeck.

    Tras un buen inicio de torneo, en el que marcó de falta ante Curaçao, se lesionó el ligamento medial del tobillo en el segundo partido y se perderá el resto de la competición. Se habla de una baja de varios meses, lo que podría disuadir a los tres clubes que pueden activar su cláusula, pues el central se perdería también el inicio de la próxima temporada.

    Si, a pesar de todo, se produjera la salida de Schlotterbeck, el foco del Dortmund se centraría en Italia, concretamente en el sorprendente Como, clasificado para la Liga de Campeones. Allí Kempf fue titular en la defensa central la temporada pasada, bajo las órdenes de Cesc Fábregas, y podría igualar las cualidades de Schlotterbeck.

    Kempf, como Schlotterbeck, es zurdo y la temporada pasada marcó cuatro goles en la Serie A. Con 31 años, el central alemán ya jugó en la Bundesliga con Eintracht Fráncfort, Friburgo, Stuttgart y Hertha. En 2024 dejó Alemania y fichó por el club lombardo por solo 2,5 millones de euros. Desde su llegada se hizo imprescindible y primero aseguró la permanencia y luego logró el histórico ascenso a la Serie A.

    Su contrato con el Como vence en 2027, por lo que podría ficharse a un precio asequible.

    • Anuncios
  • Felix NmechaGetty Images

    BVB, Noticias: Leyenda inglesa aconseja al Manchester United fichar a una estrella del Dortmund.

    Gary Neville, exjugador del Manchester United, recomienda fichar a Felix Nmecha, del BVB.

    “Cuanto más juegue así, más caro será”, afirmó Neville, comentarista de ITV, tras las recientes actuaciones del centrocampista de 25 años con Alemania en el Mundial.

    En el debut ante Curazao marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 7-1, y frente a Costa de Marfil aportó la asistencia del 2-1 definitivo a Deniz Undav.

    Especialmente en el segundo duelo de grupo ante los africanos, «ofreció una actuación excelente; parecía que lo tenía todo», añadió.

    Mario Basler ya lo había elogiado en Sport1: «Lo que hace Nmecha es un sueño, juega de forma excepcional», y cree que el Dortmund podría recibir una o dos ofertas importantes.

    Se rumorea que el tope del Dortmund por Nmecha ronda los 120 millones de euros, cifra que antes del Mundial parecía inalcanzable, pero que ahora podría llegar a los grandes clubes.

    El jugador, de 25 años, fichó por el BVB en 2023 procedente del VfL Wolfsburgo por 30 millones de euros. La temporada pasada disputó 42 partidos con el Dortmund, en los que marcó cinco goles y dio tres asistencias.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BVB, Noticias: Nico Schlotterbeck se pronuncia tras su exclusión del Mundial

    La estrella del BVB, Nico Schlotterbeck, se pronunció tras su amarga eliminación del Mundial.

    «Necesito algo más de tiempo para asimilar todo esto y hablar de ello más adelante. Por eso, de momento no voy a hacer declaraciones detalladas al respecto», explicó el defensa central en una publicación en su cuenta de Instagram.

    Prefiere dejar de lado su situación personal para apoyar a sus compañeros de la selección alemana: «Ahora lo importante es el equipo. Se merece el respaldo de todos los alemanes. Unámonos y demostremos que, en los buenos y malos momentos, estamos detrás de esta selección y la apoyamos en su camino hacia el título», afirmó el jugador de 26 años.

    Sufrió una grave lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo durante el segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil y, según la DFB, estará de baja varios meses. Antonio Rüdiger le reemplazará.

  • Historial de fichajes del Borussia Dortmund: las ventas más lucrativas del BVB

    Jugadores

    Posición

    Vendido a

    Año

    Cantidad del traspaso

    Ousmane Dembélé

    Delantero

    FC Barcelona

    2017

    148 millones de euros

    Jude Bellingham

    Centrocampista

    Real Madrid

    2023

    127 millones de euros

    Jadon Sancho

    Delantero

    Manchester United

    2022

    85 millones de euros

    Christian Pulisic

    Delantero

    Chelsea FC

    2018

    64 millones de euros

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Delantero

    FC Arsenal

    2023

    63,75 millones de euros