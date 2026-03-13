BVB, noticias y rumores: ¿Felix Nmecha pronto será el mejor pagado gracias a Niklas Süle?

Gracias a la renovación anticipada de su contrato hasta 2030, Felix Nmecha se ha convertido, junto con Niklas Süle, en el jugador mejor pagado del BVB. Según informan varios medios de comunicación, el centrocampista central ganará a partir de ahora diez millones de euros al año, pero eso no es todo.

Según informa Sky, el salario del jugador de 25 años volverá a aumentar considerablemente en verano. Entonces asumirá parte del salario de Niklas Süle, quien, según informaciones coincidentes, no renovará su contrato en Dortmund y abandonará el club sin coste alguno al final de la temporada.

Sin embargo, el conocido experto en fichajes Gianluca Di Marzio ha informado recientemente de lo contrario: «No hay novedades sobre Süle, e incluso creo que podría renovar su contrato con el Borussia Dortmund. El BVB ha intentado renovar su contrato y seguirá intentándolo. Realmente quieren que se quede», declaró a wettfreunde.net.

Según Sky, Süle percibe actualmente un salario récord de entre 12 y 14 millones de euros al año. Una suma que luego percibirá Nmecha. Nico Schlotterbeck también ascenderá a esas esferas en caso de que se renueve su contrato.

Dado que el interés por Nmecha es enorme, especialmente en la Premier League, y que, entre otros, el Manchester United, el Chelsea, el Tottenham y el Manchester City han mostrado su interés, el BVB ha tenido que garantizar al jugador una cláusula de rescisión.

Según Bild, esta ascendería a 80 millones de euros en 2027, y un año después se podría adquirir por algo menos, concretamente por 70 millones de euros. Si un club con gran poder financiero activara esta cláusula, Nmecha podría abandonar el BVB en breve, a pesar de la renovación de su contrato. Al menos, el Borussia recibiría una compensación principesca.