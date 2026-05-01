BVB, noticias y rumores: ¿El futuro ‘10’? Solo falta un detalle para que el Borussia Dortmund cierre un fichaje clave

Más noticias y rumores sobre el BVB:
- ¿30 millones de euros? Parece que el BVB prepara un gran fichaje.
- Gregor Kobel recomienda fichar de nuevo a Jadon Sancho.
- Se rumorea que podría vender a su guardameta de la Bundesliga.
Más noticias y rumores sobre el BVB:
El Borussia Dortmund quiere retener a la promesa Samuele Inacio. Fabrizio Romano anuncia un acuerdo inminente con el centrocampista de 18 años.
Inacio, cuyo contrato actual vence en 2027, firmará pronto uno nuevo; solo falta definir si será hasta 2030 o 2031. Bild ya había mencionado una propuesta hasta 2030.
El italiano, fichado en 2024 de la cantera del Atalanta, ya ha debutado en la Bundesliga y el fin de semana pasado fue titular en la victoria 4-0 sobre el Friburgo, dejando una buena impresión.
El Borussia Dortmund presentará su nueva camiseta local para la próxima temporada en el último partido de la Bundesliga en casa, el viernes 8 de mayo contra el Eintracht de Fráncfort. Según eldiario Ruhr Nachrichten, el 7 de mayo habrá una presentación privada con el patrocinador Puma para unos pocos aficionados seleccionados.
Según Footy Headlines, la nueva equipación será amarilla con detalles negros bajo las axilas y blancos en cuello y mangas.
Según Ruhr Nachrichten, la nueva camiseta alternativa tendrá un diseño especial en tonos lila.
El entrenador del BVB, Niko Kovac, deberá mostrar su creatividad para el penúltimo partido fuera de casa, el domingo ante el Borussia Mönchengladbach (17:30 h, DAZN). A las bajas de Niklas Süle, Emre Can y Felix Nmecha se suma Ramy Bensebaini, lesionado del pie.
Además, Yan Couto y Jobe Bellingham se perdieron las sesiones del miércoles y jueves por enfermedad, aunque Kovac confía en que estarán listos para el fin de semana.
Mejor le va a Karim Adeyemi, que el jueves «participó parcialmente» y está «por buen camino». Sobre la posibilidad de renovar el contrato del jugador de 24 años, Kovac no dio «ninguna información»: «Primero tiene que ponerse en forma y luego ya veremos qué pasa».
Sobre el internacional Felix Nmecha, aún lesionado, Kovac avisa que solo volverá si el equipo lo necesita: «Podría no alinearlo, pues tiene la calidad para estar en el Mundial aunque no juegue en la Bundesliga».
Para cubrir las ausencias, Kovac podría recurrir a los jóvenes Samuele Inacio y Luca Reggiani: «Antes de la temporada no estaban en los planes, pero en los entrenamientos han demostrado mucha calidad», explicó.
En el duelo entre los dos Borussia, que el técnico de 54 años califica como un «duelo de prestigio», quiere mantener la «probablemente mejor primera parte de la temporada», mostrada ante el SC Friburgo.
(SID)
El Borussia Dortmund viajará a Japón para prepararse de cara a la temporada 2026/27. Este jueves, el BVB anunció los amistosos que disputará durante la gira estival.
El viaje se realizará del 26 de julio al 2 de agosto. El primer amistoso será el 29 de julio contra el Cerezo Osaka, club asociado al BVB. El encuentro comenzará a las 19:00 hora local (12:00 hora alemana) y tendrá un invitado especial: Shinji Kagawa. El exjugador del Dortmund, campeón de Alemania en 2011 y 2012 con los amarillos y negros y que pasó un total de seis años y medio en Dortmund (de 2010 a 2012 y de 2014 a principios de 2019), volvió a jugar en el Cerezo Osaka en febrero de 2023.
Tras el encuentro, la delegación viajará a Tokio para enfrentar el 1 de agosto al FC Tokio, rival del Cerezo en la J1 League, a la misma hora local.
Fecha
Partido
3 de mayo, 17:30 h
Mönchengladbach - BVB
8 de mayo, 20:30 h
BVB - Fráncfort
16 de mayo, 15:30 h
Bremen - BVB