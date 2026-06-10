BVB, noticias y rumores: El Borussia Dortmund sigue en la lucha por el joven talento Kennet Eichhorn

El Borussia Dortmund sigue interesado en fichar a Kennet Eichhorn, joven promesa del Hertha, según Ruhr Nachrichten.

Aunque lately se ha hablado sobre todo de un duelo entre el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen, el Dortmund sigue la situación de cerca y no renuncia a ficharlo.

Según el informe, podría formarse una pugna a tres bandas antes de que venza el plazo, pues la cláusula de rescisión del joven talento solo será válida hasta el 15 de junio.

Un traspaso al extranjero ya no está en sus planes. En el BVB, el entrenador Niko Kovac es un firme defensor de su fichaje.

En la directiva del BVB consideran que Eichhorn ya posee el nivel para aportar de inmediato a un equipo de élite y no requiere años de formación.