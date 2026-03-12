BVB, noticias y rumores: ¿cambio de rumbo para el delantero estrella? Se revela la supuesta fecha límite para el traspaso de Serhou Guirassy

Desde el verano, Kjell Wätjen juega cedido en el Bochum, vecino de la región, y, si por el joven centrocampista de 20 años fuera, podría seguir así.
«Me imagino perfectamente quedándome en el VfL más allá del verano», declaró Wätjen al diario Bild, aunque también subrayó: «Aún no hay nada claro ni decidido. Además, el BVB tiene la sartén por el mango. Ya veremos qué pasa».
Wätjen había abandonado el BVB debido al descenso del equipo reserva de la 3.ª división y a las escasas perspectivas de jugar con los profesionales, y había encontrado en Bochum un nuevo hogar deportivo, aunque por el momento sea temporal.
Mientras que hasta finales de enero jugó en casi todos los partidos del Bochum y a menudo fue titular, en las últimas semanas se ha sentado cada vez más a menudo en el banquillo durante los 90 minutos. En noviembre marcó su primer y único gol hasta la fecha con el VfL.
«Tenía mis problemas y los hablé claramente con el entrenador [Uwe Rösler, nota del editor]. He trabajado duro y él ha visto que he mejorado. Desde entonces, los comentarios han vuelto a ser más positivos», dijo Wätjen sobre su situación actual.
El contrato profesional de Wätjen con el BVB dura hasta 2028, y la cesión finaliza el 30 de junio. Entonces, Wätjen regresará primero a Dortmund, donde se avecina de nuevo un gran cambio.
La marcha de Julian Brandt ya es un hecho, y es muy probable que no se renueve el contrato de Niklas Süle, que expira próximamente. Sin embargo, el Dortmund cuenta con una buena plantilla en el centro del campo, con Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka y Marcel Sabitzer.
Wätjen había mostrado un gran potencial en su debut profesional con el BVB y, el 4 de mayo de 2024, incluso causó sensación con una asistencia sobresaliente a Marco Reus en la victoria por 5-1 sobre el FC Augsburg. En ese partido, jugó los 90 minutos completos. Sin embargo, después solo tuvo tres breves apariciones.