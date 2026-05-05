¿Seguirá Serhou Guirassy en el Borussia Dortmund la próxima temporada? Según la cadena turca A Spor, ya hubo una reunión entre sus representantes y el Fenerbaçe. El delantero habría mostrado disposición a fichar por el club de Estambul.

El jugador de 28 años está siendo ofrecido activamente en el mercado. Su contrato en Dortmund vence en 2028.

La clave es una cláusula de rescisión de 35 millones de euros que entrará en vigor en julio, lo que le convierte en un objetivo atractivo para grandes clubes.

Aunque las señales entre su entorno y los Canarios son positivas, hoy hay obstáculos burocráticos en Estambul. Tras el despido del entrenador Domenico Tedesco, el club vive un vacío en la dirección deportiva. Varios directivos han renunciado en el marco de la reorientación deportiva. Mientras no se cubran estos puestos clave, es poco probable que llegue una oferta oficial de la Süper Lig.