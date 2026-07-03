BVB, noticias y rumores: ¡Al parecer, hay numerosos clubes interesados! ¿Se avecina una salida relámpago de Fabio Silva del Borussia Dortmund?

Según el experto en fichajes Rudy Galetti, la Real Sociedad, el Villarreal, el Real Betis, el Espanyol y el Celta siguen a Fabio Silva, de 23 años. Otros clubes también vigilan su situación en el BVB.

De momento, el BVB no contempla su salida. Silva tuvo un debut complicado: llegó lesionado, se operó los aductores y tardó en debutar, lo que mermó su impacto como goleador.

Aun así, mostró buenas actuaciones y entrega, especialmente como revulsivo con Kovac. Destacó como asistente y acabó con diez participaciones en goles en 39 partidos oficiales: un balance mejorable, pero no desastroso.

En LaLiga, firmó su segunda mejor campaña goleadora. Los diez goles en 25 partidos con Las Palmas en la 2024/25 solo fueron superados por los once que marcó en 32 encuentros con el RSC Anderlecht. Tras su cesión en Las Palmas, el BVB lo fichó al Wolverhampton Wanderers por unos 23 millones de euros.

Tras solo medio año ya hubo un breve malentendido: Sky y Sport Bild aseguraron que, frustrado por ser suplente de Serhou Guirassy, buscaba salir en invierno. El entonces director deportivo, Sebastian Kehl, lo desmintió de inmediato. «Fabio se quedará», aclaró poco antes de Navidad, y añadió: «No tengo ningún deseo de dejarlo marchar. ¿Por qué íbamos a hacerlo?».

En Dortmund, Silva tiene contrato hasta 2030. La próxima temporada podría tener más oportunidades desde el inicio, pues la continuidad de Guirassy y de Karim Adeyemi aún no está garantizada. Guirassy lleva tiempo insinuando su marcha en verano y el contrato de Adeyemi, que vence en 2027, no parece que vaya a renovarse. El BVB no quiere dejarlo marchar sin indemnización, así que es probable que Adeyemi se vaya este verano.