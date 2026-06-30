En la Eurocopa, el internacional bosnio Benjamin Tahirovic, nacido en Suecia, brilló como mediocentro. Este centrocampista de 23 años y 1,91 metros destaca por su precisión en el pase, su calma y su visión de juego, cualidades que habrían atraído al Borussia Dortmund.

Según Sky, el BVB ya mostró interés ante el Brøndby antes del Mundial, por mediación del exdirector deportivo Sebastian Kehl. Aunque Kehl ya no decide y su sucesor, Ole Book, tenía otras prioridades, Tahirovic sigue en la lista del club alemán.

El jugador, que entre 2021 y 2023 disputó once partidos con la AS Roma y luego jugó dos temporadas en el Ajax, costaría algo menos de diez millones de euros: una ganga que, aun así, sería récord para el Bröndby.