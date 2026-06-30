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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traducido por

BVB, noticias y rumores: ¡A un precio de ganga! El Borussia Dortmund seguiría interesado en una estrella de la selección de Bosnia en el Mundial

Bundesliga
Fichajes
B. Tahirovic
Borussia Dortmund
C. Campbell
M. Casado
Barcelona

Un jugador bosnio que participa en el Mundial y juega en Dinamarca podría llegar al BVB. Además, un joven talento del Barcelona sale al mercado. Y Cole Campbell podría fichar por el Elversberg. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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  • BVB, Noticias: El Borussia Dortmund sigue a una estrella de Bosnia en el Mundial.

    En la Eurocopa, el internacional bosnio Benjamin Tahirovic, nacido en Suecia, brilló como mediocentro. Este centrocampista de 23 años y 1,91 metros destaca por su precisión en el pase, su calma y su visión de juego, cualidades que habrían atraído al Borussia Dortmund. 

    Según Sky, el BVB ya mostró interés ante el Brøndby antes del Mundial, por mediación del exdirector deportivo Sebastian Kehl. Aunque Kehl ya no decide y su sucesor, Ole Book, tenía otras prioridades, Tahirovic sigue en la lista del club alemán.

    El jugador, que entre 2021 y 2023 disputó once partidos con la AS Roma y luego jugó dos temporadas en el Ajax, costaría algo menos de diez millones de euros: una ganga que, aun así, sería récord para el Bröndby.

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  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    BVB, Noticias: ¡El supuesto fichaje soñado sale al mercado! El FC Barcelona deja marchar a Marc Casado

    Marc Casado, formado en el Barça, jugó 27 partidos la temporada pasada (13 como titular). Demasiado poco para el jugador de 22 años, que la temporada anterior tuvo más oportunidades. Aunque su contrato dura hasta 2028, según Marca, Casado ha decidido marcharse este verano. Una buena noticia para el BVB, que ya mostró interés en este centrocampista ofensivo. 

    Sin embargo, no saldría barato: el Barça pediría hasta 25 millones de euros por el centrocampista, que también puede actuar como lateral derecho. Además, el Dortmund competiría con VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Benfica, Manchester United y clubes saudíes, aunque el jugador no parece dispuesto a irse al desierto. 




  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship FinalGetty Images Sport

    BVB, Noticias: Un recién ascendido a la Bundesliga quiere fichar a Campbell, joven promesa del BVB.

    Cole Campbell, joven promesa del BVB, pasó la segunda vuelta de la temporada pasada cedido en el TSG Hoffenheim, aunque solo disputó cinco partidos. Ahora, el estadounidense de 20 años, que llegó a la cantera del BVB en 2023 desde Islandia, podría ser vendido.

    Según Sky, el recién ascendido SV Elversberg quiere ficharlo, aunque también aceptaría una cesión.

    Además, el Celtic de Glasgow también sigue al extremo.


  • Historial de fichajes del Borussia Dortmund: las ventas más caras del BVB

    Jugadores

    Posición

    Vendido a

    Año

    Cantidad del traspaso

    Ousmane Dembélé

    Delantero

    FC Barcelona

    2017

    148 millones de euros

    Jude Bellingham

    Centrocampista

    Real Madrid

    2023

    127 millones de euros

    Jadon Sancho

    Delantero

    Manchester United

    2021

    85 millones de euros

    Christian Pulisic

    Delantero

    Chelsea FC

    2019

    64 millones de euros

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Delantero

    FC Arsenal

    2018

    63,75 millones de euros

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