BVB, noticias y rumores: ¡40 millones de euros! Un gran club europeo quiere a Waldemar Anton, del Borussia Dortmund

¿Debe temer el Borussia Dortmund la marcha del defensa central Waldemar Anton? Según el Mirror, el Manchester United quiere fichar al internacional alemán.

El tercer clasificado de la última Premier League baraja pagar 40 millones de euros por el central, tras seguirlo en varias ocasiones. El técnico Michael Carrick, que en enero reemplazó de forma interina a Ruben Amorim y luego firmó un contrato de dos años tras una buena segunda vuelta, busca fichar urgentemente un central este verano, según el Mirror.

El futuro de los centrales Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez, ambos lesionados, es incierto. Sky ya informó en marzo del interés inglés, y también se relacionó a Anton con Aston Villa y Atlético de Madrid.

Sin embargo, el Dortmund no parece dispuesto a negociar, pues Anton es titular indiscutible para Niko Kovac. Además, la defensa está mermada: Niklas Süle se retiró y Emre Can sigue de baja por rotura de ligamentos.

El capitán Nico Schlotterbeck, pese a haber renovado, incluyó una cláusula que le permitiría marcharse tras el Mundial a un grande de Europa.

Anton, fichado del Stuttgart en 2024, tiene contrato con el BVB hasta 2028 y está incluido en la lista alemana para el Mundial como alternativa en la zaga. Si Joshua Kimmich no juega, el seleccionador Julian Nagelsmann podría usarlo como lateral derecho en la Copa América de Estados Unidos, México y Canadá.