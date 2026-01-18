Burna Boy destaca la cultura y el patrimonio africano antes de la final de la AFCON mientras el icono nigeriano lanza un nuevo video musical con Eduardo Camavinga, Nico Williams y más

La iniciativa a largo plazo de Burna Boy tiene como objetivo poner en el foco la cultura, el deporte y la influencia africana, aprovechando el perfil global del artista ganador del premio Grammy y de futbolistas de élite como la estrella del Real Madrid Eduardo Camavinga y Nico Williams del Athletic Club, ambos con un orgulloso patrimonio africano. Descrito como una 'oferta cultural', el proyecto verá al cantante y su lista de atletas retribuir a sus fanáticos en una celebración de su herencia compartida.
La primera entrega de eso es el nuevo y poderoso sencillo inspirador de Burna Boy, 'For Everybody', que se lanzó el viernes junto con un video musical con una lista de grandes nombres del pasado y presente del ámbito futbolístico, incluidos Camavinga, Nico e Inaki Williams, Eder Militao, Asisat Oshoala, Odion Ighalo y Claude Makelele.