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Burla por la tarjeta de Yamal: estrella del Betis: "¿Se tomarían las mismas decisiones si fueran en beneficio del Barcelona?"

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
G. Lo Celso
L. Yamal
España
Argentina

Una nueva polémica enciende la lucha por LaLiga

El centrocampista del Real Betis, Giovani Lo Celso, expresó su profundo malestar por las decisiones arbitrales que se vivieron en el partido de su equipo ante el Barcelona, este sábado.

El Barcelona venció al Real Betis por 5-2, en el marco de la novena jornada de LaLiga, en un encuentro que vivió numerosos vaivenes y decisiones arbitrales polémicas.

Lo Celso puso en duda de forma implícita la coherencia en los criterios de aplicación del reglamento tras la anulación de su gol y la tarjeta roja directa mostrada a su compañero Facundo Bernal.

  • ¿Dobles criterios arbitrales?

    Las declaraciones del jugador argentino llegaron después de la anulación de su gol de chilena en el tiempo añadido de la primera parte, debido a una mano de su compañero Cucho Hernández.

    Cuando se le preguntó a Lo Celso si existen criterios distintos para aplicar las reglas cuando se trata del Barcelona, no respondió de forma directa, pero lanzó una observación mordaz: "Puedo hablar de las acciones concretas que viví dentro del campo. Al final, la mano de Cucho puede ser infracción o no, pero hay muchas cosas que pasan en esa jugada. Hay un rechace, el balón sube, hay una disputa del balón por alto... realmente no lo sé".

    Y añadió: "Pero si el Barcelona hubiera sido el que marcó el gol, ¿también se habría anulado por esa infracción? No lo sé en realidad, pero lo que digo es que hay una disputa por alto y muchas cosas que suceden en el partido".

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  • "Una decisión dudosa": la ecuación cambió por completo

    Lo Celso calificó la decisión de anular el gol como "dudosa", asegurando que podría haber subido al marcador, antes de pasar a hablar del impacto psicológico y moral de la decisión sobre su equipo, declarando, según recogió el sitio Estadio Deportivo: "Es un momento clave. Pasar del empate en la primera parte a ir por detrás 2-1 cambia por completo la ecuación... Y después de recortar la diferencia a 3-2, creo que la expulsión es lo que realmente acabó con el partido".

  • Polémica por la tarjeta roja

    Lo Celso tampoco pasó por alto la expulsión que dejó al Betis con diez jugadores, señalando la diferencia en el castigo a los futbolistas implicados en el mismo encontronazo, ya que Bernal fue expulsado mientras que el árbitro se limitó a mostrarle una tarjeta amarilla a Lamine Yamal, según su opinión.

    Al respecto, declaró: "Es simplemente un choque entre dos jugadores. A uno le dan tarjeta roja directa y al otro amarilla. Pero al final, son detalles. Lo que yo me quedo es con el esfuerzo del equipo, que compitió hasta el final, pese a enfrentarse al mejor equipo de Europa en este momento".

    Estas declaraciones llegan en un ambiente cargado que se vivió en las gradas del estadio de La Cartuja, donde la afición del Betis expresó su enfado por la serie de decisiones que, a su juicio, inclinaron la balanza a favor del Barcelona.

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