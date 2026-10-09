AFP
Traducido por
Burkina Faso se expone a una sanción de la FIFA mientras el presidente Ibrahim Traore amenaza con tomar el control del fútbol tras la humillación por 7-0 ante Argentina
El caos logístico provoca consecuencias diplomáticas
Una aplastante derrota por siete goles en Buenos Aires dejó al descubierto el grave caos logístico sufrido por la delegación de la selección de Burkina Faso antes del partido. Los problemas con los visados de tránsito y las rutas aéreas enrevesadas obligaron al equipo a soportar un viaje de varios días, llegando apenas unas horas antes del saque inicial y sin varios habituales que juegan en el extranjero.
Ahora el foco de las duras críticas apunta directamente a la dirección del coronel mayor Oumarou Sawadogo al frente de la federación, al considerarse que ha fallado en la gestión de las necesidades fundamentales del equipo.
- Getty Images Sport
Traore promete una profunda reestructuración de la federación
El presidente de transición, el capitán Traore, arremetió contra la incapacidad de la dirección para cubrir las necesidades básicas de la selección nacional. Según informó la cadena francesa RMC Sport, subrayó la necesidad de una actuación decisiva del Estado: "Es cierto que nuestro fútbol está enfermo y encontraremos el remedio. Para volver a invertir, debemos curar la enfermedad. Creo que esta semana tenemos que tomar decisiones importantes para que las cosas puedan avanzar".
La intervención estatal corre el riesgo de provocar un aislamiento global
La determinación del Gobierno de reformar la federación se hizo cada vez más evidente a través de la advertencia directa que Traore trasladó a la dirección del organismo. Y continuó: "La última vez le dije al presidente de la federación: 'Hasta ahora no queríamos interferir en sus asuntos, pero ahora no nos queda otra. Tenemos que hacerlo, nos suspendan o no. Pero si intervenimos, será para poner las cosas en orden y hacer que funcionen correctamente'"
- AFP
Las sanciones se ciernen en medio de la incertidumbre continental
La toma de control prevista choca directamente con el artículo 14 de los Estatutos de la FIFA, que prohíbe estrictamente la injerencia de terceros. Si el Gobierno disuelve el comité ejecutivo o establece una dirección paralela, se produciría automáticamente una suspensión de la afiliación, en línea con los precedentes marcados por Kenia y Zimbabue.
Una sanción de este tipo excluiría a la selección nacional de las fases de clasificación para el Mundial y la Copa Africana de Naciones, impediría a los clubes nacionales participar en los torneos de la CAF y detendría el flujo de financiación del programa FIFA Forward.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias