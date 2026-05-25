¡Bunny Shaw ficha por el Manchester City! El club confirma que el delantero estrella ha firmado un contrato a largo plazo a pesar de los rumores que lo vinculaban con el Chelsea

Shaw ha renovado con el City por cuatro años, así que la delantera más letal de la WSL seguirá en Manchester. El acuerdo la mantendrá en el club hasta 2030, casi una década con la camiseta celeste. Shaw lo anunció durante la fiesta de fin de temporada 2025-26, tras ser nombrada Jugadora del Año del Etihad.

En la weboficial del City, Shaw explicó: «Estoy muy feliz de seguir en este increíble club otros cuatro años. Siempre he dicho que el Manchester City es como mi hogar; he crecido mucho como jugadora y como persona en mis primeros cinco años aquí. Ayudar al equipo a ganar la WSL es uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera, y estoy emocionada por lo que podemos lograr la próxima temporada y más allá, ¡aunque aún nos queda un partido importantísimo contra el Brighton! A los aficionados del City: gracias por apoyarnos siempre. Estoy feliz de seguir en este viaje con todos vosotros y ansiosa por ver lo que lograremos en el futuro».