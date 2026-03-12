¿Bunny Shaw al Chelsea? El Manchester City está «cerca» de cerrar un nuevo contrato con la delantera, cuyo contrato ha expirado, en medio del interés de sus rivales de la WSL

Para el Chelsea, por otro lado, cerrar un acuerdo por un jugador como Shaw sería muy importante. Los Blues han carecido de precisión en el último tercio del campo esta temporada, y ningún equipo de la WSL ha tenido un rendimiento más bajo frente a la portería. El club londinense ha marcado 29 goles, a pesar de que la estadística de goles esperados era de 33,77. El West Ham, tercero por la cola, es el siguiente en la lista, aunque con una diferencia negativa de 2,66, frente a los 4,77 del Chelsea.

El Chelsea también tiene muchas delanteras que terminan contrato este verano, por lo que no es de extrañar que parezca estar buscando una delantera en el mercado. Sam Kerr, Catarina Macario y Aggie Beever-Jones están en los últimos meses de sus contratos con el Chelsea, y Macario parece la más probable en marcharse, dado que, cuando está en forma, no ha tenido el papel habitual que cabría esperar esta temporada. También hay mucho interés en la estrella estadounidense, y lo más probable es que se traslade a Estados Unidos.

Sin embargo, si Shaw renueva con el Manchester City, el Chelsea tendrá que centrar su atención en otros lugares, y seguramente surgirán rumores sobre posibles nuevos objetivos a medida que se acerque la ventana de fichajes de este verano.