Tuchel destacó que Inglaterra mantiene un enfoque prudente con la forma física de Saka en el torneo y subrayó la importancia de gestionar pequeños problemas físicos en un evento de esta magnitud.

«No soy el fisioterapeuta, pero no se ha perdido ni un entrenamiento, así que eso es positivo», declaró Tuchel a ESPN. «Ha jugado muchos partidos en los últimos años. Es clave para el Arsenal y para Inglaterra.

Gestionar las pequeñas molestias es clave para las fases finales; necesitamos que jugadores importantes como él estén listos y den un paso al frente cuando se les necesite».