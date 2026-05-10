Saka aporta un nuevo «factor intimidatorio» en la lucha por la gloria. A pesar de algunas lesiones esta temporada, el internacional inglés ya recuperó su mejor nivel. El mágico ‘7’ del Arsenal ha desarrollado un «carisma» que lo convierte en pieza clave para club y selección de cara al Mundial.

En la recta final de la Premier, marcó el gol de la victoria contra el Atlético que llevó al Arsenal a su primera final de Champions en 20 años. Su gran momento impulsa la caza de un histórico doblete.