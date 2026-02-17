Traducido por

Bukayo Saka firma un nuevo contrato a largo plazo con el Arsenal y se convierte en el jugador mejor pagado del club

La estrella del Arsenal, Bukayo Saka, ha firmado un nuevo contrato a largo plazo, lo que le convierte en el jugador mejor pagado del club. El internacional inglés se comprometió verbalmente a firmar un nuevo contrato a principios de año, pero ahora ha firmado oficialmente un contrato que se extenderá hasta 2031. El contrato anterior del jugador de 24 años expiraba en 2027, pero los aficionados pueden estar tranquilos sabiendo que su estrella se ha comprometido a pasar sus mejores años en el equipo de su infancia.