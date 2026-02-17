AFP
Bukayo Saka firma un nuevo contrato a largo plazo con el Arsenal y se convierte en el jugador mejor pagado del club
Saka firma un contrato multimillonario
La renovación por cinco años de Saka le reportará un salario superior a las 300 000 libras semanales, poniendo fin por fin a las negociaciones entre el representante del jugador y los directivos del club, que se han prolongado durante casi un año. Se une así a sus compañeros William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, que también han comprometido su futuro con el club en los últimos 12 meses.
