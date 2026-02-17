Goal.com
Bukayo Saka firma un nuevo contrato a largo plazo con el Arsenal y se convierte en el jugador mejor pagado del club

La estrella del Arsenal, Bukayo Saka, ha firmado un nuevo contrato a largo plazo, lo que le convierte en el jugador mejor pagado del club. El internacional inglés se comprometió verbalmente a firmar un nuevo contrato a principios de año, pero ahora ha firmado oficialmente un contrato que se extenderá hasta 2031. El contrato anterior del jugador de 24 años expiraba en 2027, pero los aficionados pueden estar tranquilos sabiendo que su estrella se ha comprometido a pasar sus mejores años en el equipo de su infancia.

  • Saka firma un contrato multimillonario

    La renovación por cinco años de Saka le reportará un salario superior a las 300 000 libras semanales, poniendo fin por fin a las negociaciones entre el representante del jugador y los directivos del club, que se han prolongado durante casi un año. Se une así a sus compañeros William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, que también han comprometido su futuro con el club en los últimos 12 meses.

