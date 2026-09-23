Saka ha expresado su asombro por el rápido ascenso del adolescente del Arsenal Dowman, enviando un poderoso mensaje al joven talento. El prodigio de 16 años ha irrumpido en la escena del norte de Londres, acaparando la atención en toda Europa con una serie de hitos históricos.

Mikel Arteta está integrando con cuidado a Dowman en la dinámica del primer equipo del Arsenal. El joven talento ha demostrado ser un jugador con un potencial extraordinario, incluida una brillante actuación en la que marcó dos goles en la victoria del Arsenal por 4-2 sobre el Ipswich Town en la Carabao Cup.