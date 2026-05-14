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Bukayo Saka destaca a Max Dowman como el mayor talento de la cantera del Arsenal, y el delantero inglés elige su mejor gol hasta ahora
Saka inspira a los jóvenes talentos de la cantera del Arsenal.
A sus 24 años, con 48 partidos internacionales con los Tres Leones y el Mundial cerca, Saka inspira a las futuras estrellas del Emirates Stadium. Pasó de promesa de las inferiores a referente en la Premier y la Champions.
Llegó al Arsenal en 2008, con siete años, y ya suma más de 300 partidos y 81 goles con los Gunners. A veces porta el brazalete de capitán, pues este extremo veloz lidera con el ejemplo.
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Dowman hace historia con el Arsenal durante la temporada 2025-26
Saka ha seguido los pasos de héroes locales como Tony Adams, Ray Parlour, Paul Merson, Ashley Cole y Cesc Fábregas. La cantera no se detiene: la joven promesa Dowman hizo historia en la temporada 2025-26 como el jugador más joven en ser titular y marcar en la Premier League con los Gunners.
En el podcast Beast Mode On, Akinfenwa le preguntó por el «jugador de Hale End a seguir» en 2026 y Saka respondió: Dowman.
Saka elige el espectacular gol que marcó contra el Manchester United como su mejor gol con los Gunners
En una ronda rápida de preguntas, Saka, al ser consultado por el «mejor ambiente» en el que ha jugado, respondió: «Probablemente en los partidos fuera de casa contra el PSG o el Real Madrid la temporada pasada; ambos tuvieron un ambiente increíble».
Elegió su impresionante gol desde 25 metros al Manchester United en enero de 2023 —tras internarse desde la izquierda y rematar al segundo palo— como el mejor que ha marcado con el Arsenal.
Sobre el mejor consejo de un entrenador, añadió: «¡Si no disparas, no marcas!».
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