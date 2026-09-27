Gianluigi Buffon, ex portero de la selección italiana y de la Juventus, presente este sábado en Ancona para Operazione Nostalgia, habló sobre la Juve actual.





A continuación, sus palabras, recogidas por TuttoJuve.com: "Spalletti es una certeza para la Juventus. Lo demostró, en mi opinión, el año pasado en sus primeros seis meses en la Juventus. Por desgracia no fueron a la Champions League, pero yo nunca me aferro a la mala suerte ni a la fortuna adversa; sin embargo, algunos partidos que jugaron muy bien no salieron como habrían merecido. Y, por desgracia, eso se pagó muy caro".