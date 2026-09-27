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BuffonGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Buffon: «Para la Juventus, acabar primera sería un trabajo clamoroso del entrenador junto con todos los directivos y los chicos»

Juventus
G. Buffon

El ex portero de la Juventus: "Spalletti es una certeza para la Juventus. En mi opinión, lo demostró el año pasado"

Gianluigi Buffon, ex portero de la selección italiana y de la Juventus, presente este sábado en Ancona para Operazione Nostalgia, habló sobre la Juve actual.


A continuación, sus palabras, recogidas por TuttoJuve.com: "Spalletti es una certeza para la Juventus. Lo demostró, en mi opinión, el año pasado en sus primeros seis meses en la Juventus. Por desgracia no fueron a la Champions League, pero yo nunca me aferro a la mala suerte ni a la fortuna adversa; sin embargo, algunos partidos que jugaron muy bien no salieron como habrían merecido. Y, por desgracia, eso se pagó muy caro".

  • Sobre las perspectivas de la temporada actual: «Seguramente la Juventus, sin querer lanzar proclamas que no tendrían sentido, es un equipo que puede ser competitivo, pero eso no quiere decir ganar o ser el anti-Inter. Es un equipo que puede hacer una liga de nivel y llegar a la Champions League. Llegar primeros sería luego un trabajo clamoroso del entrenador con todos los directivos y los chicos».

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