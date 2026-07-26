Buenas noticias para Liverpool y Arsenal: Bradley Barcola no renovará con el PSG, pero costará 120 millones de euros

Barcola ha interrumpido las negociaciones para renovar con el PSG, lo que alimenta las dudas sobre su futuro. Según L'Equipe, el jugador de 23 años no ampliará su contrato, que tiene dos años más de vigencia. El club debe decidir si lo traspasa este verano o arriesgarse a que su valor baje.

Liverpool y Arsenal vigilan la situación para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.



