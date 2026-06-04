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¡Buenas noticias para las Lionesses! Sarina Wiegman confirma que Lauren James está lista, y la seleccionadora de Inglaterra exige ganar en el duelo contra España
Lauren James ha sido declarada apta para el viaje a Mallorca.
Las Lionesses reciben una gran noticia: la estrella ofensiva James, ya recuperada, podrá jugar el partido del viernes. Tras un breve susto el fin de semana, Wiegman confirmó que la delantera del Chelsea se reincorporó al grupo y entrena con normalidad.
Al informar sobre el estado de James y de su compañera Ella Toone, que también regresa, Wiegman declaró a los periodistas: «[James] está bien. Se ha recuperado tras lo ocurrido el fin de semana [en el Mundial de Rugby 7] y ha vuelto a entrenar rápidamente. Eso es positivo. [Toone] ha trabajado mucho para volver. Tenemos grandes centrocampistas y ella aporta algo distinto. Es bueno tener esa opción. Está lista para jugar y ya veremos qué pasa mañana».
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Wiegman exige la victoria para asegurar la clasificación
Aunque un empate les basta para clasificar al Mundial 2027, Wiegman insiste: Inglaterra saldrá a ganar. Las Lionesses lideran el Grupo A3 con pleno de victorias, tres puntos por encima de España, y la técnico holandesa quiere sellar el pase cuanto antes para planificar con calma.
La entrenadora fue clara: «Afrontamos el partido con la intención de ganarlo. Mañana saldremos al campo para ganar. Estamos en una buena posición y queremos clasificarnos cuanto antes. Queremos quedar primeras del grupo. Es un grupo complicado, es un partido difícil. Lo mismo le pasa a España, para ellas también es un partido difícil. Y [clasificarse pronto] ayuda porque así tienes tiempo para prepararte. Sabemos cuáles son las consecuencias, así que, pase lo que pase, tenemos otra oportunidad, pero salimos al campo a jugar y a ganar».
Una rivalidad renovada con los campeones del mundo
La rivalidad entre ambos equipos se acentúa tras la victoria de España en la final del Mundial 2023. Sin embargo, las Lionesses han dominado en los últimos cuatro duelos, ganando tres, incluido el 1-0 en Wembley en abril.
De cara a la batalla táctica, Wiegman añadió: «Nos conocemos muy bien, así que sabemos qué tipo de jugadoras tiene España. Pero tienen más de 11 jugadoras que son realmente buenas y cuentan con diferentes opciones en distintas posiciones. Simplemente intentamos prepararnos para todo lo que se nos presente mañana. Los partidos difíciles siempre sacan lo mejor de nosotras. Cada partido es un reto; queremos estar siempre en nuestro mejor nivel y seguir mejorando.
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Las Leonas siguen adelante sin Williamson
Aunque la capitana Leah Williamson está de baja, Wiegman confía en que su equipo pueda hacer frente al de Sonia Bermúdez. Si evitan la derrota en Mallorca, Inglaterra se asegurará su plaza en Brasil para la décima Copa Mundial Femenina con más de un año de antelación, lo que convertiría su último partido de clasificación contra Ucrania, que se disputará el 9 de junio en el estadio Hill Dickinson del Everton, en un encuentro sin importancia.
Sobre la lesión de la capitana, la seleccionadora admitió: «Por supuesto que es una decepción que [Williamson] esté lesionada, en primer lugar para ella, pero también para nosotras. Al mismo tiempo, lo hemos superado rápidamente porque tenemos que jugar con el equipo que tenemos y creo que tenemos un equipo muy bueno. Ya lo hemos hecho antes, con una plantilla sin Leah, así que me siento cómoda con eso».