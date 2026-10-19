Wiegman ha renovado su contrato con la selección femenina de Inglaterra hasta 2029. Su anterior contrato debía expirar después del Mundial de 2027, pero la renovación garantiza su continuidad en el cargo más allá de la Eurocopa de 2029.

La decisión supone un gran impulso y un alivio para la Federación Inglesa de Fútbol. Wiegman había eludido recientemente las preguntas sobre sus planes a largo plazo antes de los partidos de repesca de Inglaterra contra Grecia, pero ahora se han despejado todas las dudas.

Los asistentes Janneke Bijl y Arvid Smit, junto con el entrenador de porteros Darren Ward, también han renovado sus contratos hasta 2029. Todo el cuerpo técnico seguirá unido durante el próximo ciclo de grandes torneos.