Según Mundo Deportivo, el delantero de 21 años prefiere irse al extranjero.
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¡Buenas noticias para el VfB! ¿Tiene el Stuttgart una ventaja decisiva sobre un posible candidato al traspaso?
Valencia CF y Betis siguen a Chuki y podrían ficharlo el próximo verano.
El talentoso delantero pertenece al Valladolid de Segunda División y su contrato vence este verano. El club busca renovarlo, pero aún no hay acuerdo.
Según AS, es poco probable que se quede: busca un nuevo reto y podría fichar gratis este verano.
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Los grandes clubes de la Serie A también quieren fichar a Chuki
No obstante, la competencia internacional también es de primer nivel. Se rumorea que Juventus, Como 1907 y RB Leipzig buscan fichar al jugador de 21 años.
Con 15 participaciones en goles (siete tantos y ocho asistencias), Chuki brilla en un Valladolid que lucha por no descender: solo le separan cinco puntos del abismo.