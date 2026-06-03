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Buenas noticias para el mercado de fichajes del Barcelona: el precio de Joao Cancelo se fija en 15 millones de euros
El Al-Hilal retira sus exigencias económicas por Cancelo
Las negociaciones entre el Barça y el Al-Hilal avanzan y refuerzan la esperanza de retener a Cancelo. El club saudí pedía 15 millones, pero ahora, según Mundo Deportivo, estaría dispuesto a bajar el precio tras gestiones de Jorge Mendes.
El defensa, de 32 años, quiere quedarse en el Camp Nou, donde se ha vuelto clave. Fuentes cercanas aseguran que el club saudí ya no se opone a su salida y ha rebajado sus exigencias, lo que facilita un acuerdo más asequible para el lateral.
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La relación deteriorada de Cancelo en Riad
El culebrón del traspaso se debe a que Cancelo se niega a volver al Al-Hilal. Aunque tiene contrato en Oriente Medio, el defensa no está contento con la dirección del club. Sobre su paso allí, Cancelo se desahogó: «En el Al-Hilal, por desgracia, había gente que no me decía la verdad. Me prometieron inscribirme en la liga saudí y no lo hicieron; al final siempre quedo mal, pero yo cumplo mi palabra. Soy sincero y no guardo rencor».
Además, se asegura que su relación con el entrenador del Al-Hilal, Simone Inzaghi, es nula, lo que hace inviable su regreso a Riad, con independencia de si Inzaghi se queda o se va. Su única prioridad es seguir en España con Hansi Flick.
Una temporada histórica en Cataluña
La determinación de Cancelo de quedarse en el Barcelona se refuerza tras una temporada histórica en la que ayudó al club a conseguir su 29.º título de liga. Al levantar el trofeo, se convirtió en el primer futbolista en ganar ligas en cuatro de las cinco principales divisiones de Europa: Premier League, Serie A, Bundesliga y La Liga.
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El ajetreado verano de Mendes en el Barcelona
Aunque el fichaje de Cancelo sigue siendo prioritario, Mendes gestiona otros asuntos clave en el Camp Nou. También analiza el futuro de Marc Casado, quien podría ir al Al-Hilal pues no entra en los planes a largo plazo de Flick. Además, podría ofrecer a Darwin Núñez como opción económica para la delantera, aunque todo dependerá de si el club logra fichar a su objetivo principal, Julián Álvarez.
Además, el Barça busca refuerzos defensivos. Marc Cucurella, formado en La Masía, podría dejar el Chelsea y volver a España, y el club ya lo sigue. Aunque Cancelo es lateral derecho, esta temporada ha jugado más en la izquierda. Sumar a Cucurella, cuando ya está Alejandro Balde, generaría un exceso de jugadores en esa posición.