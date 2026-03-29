Buenas noticias para el FC Bayern: su estrella vuelve a estar en forma antes de los duelos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

Sin embargo, según estas informaciones, Neuer volvería a ser una opción para el partido de prueba del Real Madrid el 4 de abril en la Bundesliga contra el SC Friburgo. Tres días después tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el primer enfrentamiento contra el equipo más laureado de la Champions League. El partido de vuelta se disputará una semana más tarde en Múnich.

Neuer sufrió una rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda hace tres semanas, durante la victoria por 4-1 contra el Borussia Mönchengladbach. Ya a mediados de febrero había sufrido la misma lesión en el partido de liga contra el Werder Bremen y tuvo que estar varias semanas de baja. Durante ese tiempo le sustituyó Jonas Urbig y, en el partido contra el Bayer Leverkusen, también Sven Ulreich.