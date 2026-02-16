Getty
¡Buenas noticias para el Barcelona! Raphinha vuelve por fin a la plantilla de Hansi Flick, mientras que Marcus Rashford sigue de baja por una lesión de rodilla
Raphinha regresa, Rashford sigue fuera
Aunque el regreso de Raphinha es una gran noticia, la enfermería del club catalán sigue muy ocupada. Flick confirmó que Rashford no participará en el derbi catalán, ya que sigue recuperándose de una lesión de rodilla. El técnico alemán también dio información actualizada sobre varios pilares del primer equipo que siguen sin estar disponibles para la selección, entre ellos Pedri, Gavi y Andreas Christensen. A pesar de la ausencia de estas estrellas, la plantilla de 21 jugadores cuenta con los jóvenes prometedores Kochen y Tommy Marques, ya que el Barça pretende aprovechar las recientes dificultades del Girona, que se encuentra cerca de la zona de descenso.
Flick elogia el impacto de Raphinha tras recibir luz verde
El regreso del exjugador del Leeds United es más que un simple refuerzo táctico para Flick; sirve para levantar la moral de una plantilla que ha carecido de intensidad en sus últimos partidos. Flick elogió efusivamente al extremo: «Raphinha podrá jugar. Es muy importante porque nos aporta mucho. Le echamos de menos cuando no está. En los entrenamientos se ve cómo aumenta el ritmo y la intensidad del equipo. Lo he dicho más de una vez: para mí, la temporada pasada fue el mejor jugador del mundo».
A pesar de la autorización médica, sigue habiendo dudas sobre si Raphinha volverá directamente al once inicial. Dados los problemas físicos del jugador a principios de temporada, el cuerpo técnico podría optar por un enfoque cauteloso. Los informes sugieren que Fermín López probablemente volverá a ser titular en la banda, lo que permitiría utilizar a Raphinha como suplente de alto impacto si el partido requiere un revulsivo en el último tercio del campo. Con Lamine Yamal como titular garantizado en la banda contraria, el Barça sigue teniendo una potencia ofensiva significativa para hacer daño al equipo de Michel.
Rashford descartado mientras Flick pide paciencia
La actualización fue menos positiva en lo que respecta a Rashford. Desde su llegada al club el verano pasado, la estrella inglesa ha tenido un comienzo frustrante en Cataluña, ya que su progreso se ha visto repetidamente frenado por recurrentes lesiones. Flick se mostró firme en su valoración sobre la disponibilidad del delantero, señalando que Rashford aún no está preparado para el rigor de la competición.
«Marcus Rashford está descartado para mañana. Está mucho mejor, pero tiene que ir paso a paso», explicó el entrenador, haciendo hincapié en una visión a largo plazo de la salud del delantero en lugar de arriesgarse a un regreso prematuro.
La situación en el centro del campo también sigue siendo delicada. Aunque los aficionados están ansiosos por ver el regreso de los motores creativos del club, Flick ha predicado la cautela. En cuanto a la recuperación de Gavi tras una larga baja, el técnico alemán admitió: «Con Gavi tenemos que ser cautelosos. Me ha gustado lo que he visto en los entrenamientos. Quizás no esté listo en febrero, pero creo que lo estará en marzo». Por su parte, Pedri parece más cerca de su regreso, y el entrenador se muestra confiado en que el canario jugará antes de que termine el mes, aunque esta noche es demasiado pronto.
Se prevé una reorganización defensiva para el viaje a Montilivi.
Tras el colapso defensivo en Madrid, se espera que Flick realice cambios en su línea defensiva. Una novedad importante podría ser el regreso de Ronald Araujo a la alineación titular. El capitán uruguayo ha estado trabajando para recuperar su mejor forma y ha tenido un rendimiento admirable en sus últimas apariciones. Flick sigue siendo un gran admirador de las cualidades físicas del defensa, y destaca que su fuerza y velocidad son esenciales para los partidos de alta intensidad en los que la estabilidad defensiva es una prioridad.
La incorporación de Araujo al centro de la defensa podría dar lugar a un cambio táctico en otras posiciones. Una posibilidad que se está barajando es mover a Eric García al lateral derecho, lo que proporcionaría una presencia más sólida ante las dudas sobre el estado de forma de Jules Koundé. Detrás de ellos, el portero Joan García estará desesperado por mantener su portería a cero para recuperar la confianza tras la pesadilla de la Copa del Rey. Con la lucha por el título cada vez más reñida, el Barcelona sabe que no puede permitirse más fallos defensivos si quiere superar al Real Madrid en lo más alto de la tabla.
