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Buenas noticias para Danny Dyer: se rumorea que Jarrod Bowen fichará por el West Ham, una decisión que podría ser «los peores años de su carrera», pero que alegrará a su esposa Dani y a su suegro, fanático de los Hammers
El West Ham lucha por evitar el descenso en la Premier League.
El equipo de Nuno Espíritu Santo lucha por evitar el descenso de la Premier League. Ha vuelto a caer a los tres últimos puestos y la puerta a la Championship está abierta.
El Tottenham, su rival londinense, solo le supera por un punto, y aún quedan nueve en juego en las tres jornadas restantes. Probablemente hagan falta un par de victorias para evitar el descenso y mantenerse a flote.
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Un descenso provocaría una fuga masiva de los mejores profesionales
Ni siquiera quiero imaginar la segunda división: un descenso provocaría la fuga de nuestros mejores jugadores. Mateus Fernandes ha demostrado en su primera temporada con los Hammers que tendría muchos pretendientes en el próximo mercado.
Otros jugadores también valorarían su futuro ante un retroceso, pero ¿estaría Bowen entre ellos?
Es el capitán del West Ham y tiene contrato hasta 2030. A sus 29 años, sería ahora o nunca si se presentara una oportunidad en otro club de élite. Sin embargo, Bowen vive en el East End con su pareja, sus hijos y el resto de su familia.
¿Conseguirá Bowen mantener contenta a la familia Dyer si se queda en el West Ham?
Dani quiere quedarse cerca de casa, y a Danny, hincha del West Ham, le costaría ver a un héroe de la Liga de Conferencias de 2023 con otra camiseta.
Con todo esto en mente, ¿estará Bowen destinado a quedarse en el club hasta que deje de ser útil? Al preguntarle, Johnson —en colaboración con BetMGM— respondió a GOAL: «Sí, creo que sí. Ha habido rumores sobre otros clubes, posiblemente más grandes, pero nunca se concretaron. Por la razón que sea, él no lo quería o el club no lo deseaba lo suficiente. Así que creo que tiene la oportunidad de quedarse allí y convertirse en una leyenda del club.
«El West Ham es una gran familia, lo cual es obviamente encantador. Así que, por el simple hecho de irme a pasar los que podrían ser los peores dos o tres años de mi carrera a otro sitio y perder eso, en mi opinión, prefiero quedarme».
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El historial de Bowen: goles y partidos con el West Ham
Bowen fichó por el West Ham procedente del Hull City por 22 millones de libras (30 millones de dólares) en enero de 2020. Desde entonces ha marcado 84 goles en 277 partidos en todas las competiciones.
En verano de 2024 se hizo capitán, poco después de anunciar su compromiso con Dani, exparticipante de Love Island. Ahora debe liderar al equipo para evitar el descenso y acallar rumores de salida.