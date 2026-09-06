En el verano de 2024, Moncada apostó con decisión por Silvano Vos, llegando a invertir nada menos que 5 millones (2,5 millones fijos y otros 2,5 en bonus) para arrebatárselo al Ajax. El centrocampista neerlandés, entre lesiones y problemas personales, ha vivido dos temporadas muy difíciles y a menudo lejos del fútbol. Siete meses pasados en Ámsterdam para recuperarse antes del regreso a Milán en la Primavera pasada y ahora esta nueva oportunidad. Está claro que el centrocampista de la generación de 2005 no tiene absolutamente nada que ver con la Serie D, pero este gol le servirá para marcar un nuevo comienzo.