Buen estreno. El segundo equipo del Milan hizo su debut de la temporada en el campeonato de Serie D con una victoria contra el Caldiero Terme. Tres puntos importantes que llegan pocos días después de la gran victoria en la primera jornada de la Premier League International Cup en Goodison Park contra el Everton. Moral alta para el equipo del técnico Navarro, que puede sonreír por los progresos de un equipo que supo reaccionar después de cerrar la primera parte en desventaja.
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Buen debut del Milan Futuro en la liga: también marcó el ex del Ajax Silvano Vos
LOS GOLEADORES
Gol y espectáculo en el Felice Chinetti, donde también se reservó un papel protagonista el portero Pittarella, muy acertado al neutralizar un penalti concedido al Caldiero Terme. Ossola, que había rendido tan bien en la pretemporada con Amorim, marcó en su debut, al igual que Borsani, Vos y Plazzotta. Todos los goleadores fueron hombres de mercado con ofertas de la Serie B, pero al final se quedaron en el AC Milan para intentar dar fuerza al proyecto del sub-23.
EL REGRESO DEL MÍSTER DE 5 MILLONES
En el verano de 2024, Moncada apostó con decisión por Silvano Vos, llegando a invertir nada menos que 5 millones (2,5 millones fijos y otros 2,5 en bonus) para arrebatárselo al Ajax. El centrocampista neerlandés, entre lesiones y problemas personales, ha vivido dos temporadas muy difíciles y a menudo lejos del fútbol. Siete meses pasados en Ámsterdam para recuperarse antes del regreso a Milán en la Primavera pasada y ahora esta nueva oportunidad. Está claro que el centrocampista de la generación de 2005 no tiene absolutamente nada que ver con la Serie D, pero este gol le servirá para marcar un nuevo comienzo.
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