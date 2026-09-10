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Bryan Mbeumo reflexiona sobre su camino desde la Ligue 2 hasta el debut en la Champions League con el Manchester United
Mbeumo saborea un hito europeo de ensueño
Bryan Mbeumo está a punto de alcanzar un hito en su carrera este jueves por la noche, cuando el Manchester United reciba al Sabah en su estreno en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. El delantero camerunés acompañó al entrenador Michael Carrick en la rueda de prensa previa al partido para reflexionar sobre su rápido ascenso en el fútbol europeo.
Tras comenzar su carrera profesional en la Ligue 2 con el Troyes, Mbeumo describió dar el salto al mayor escenario de Europa como una enorme recompensa personal.
El jugador de 27 años expresó una enorme ilusión por competir por fin contra rivales continentales de primer nivel.
- Panoramic by PsnewZ
Un delantero valida la decisión de traspaso de Old Trafford
Preguntado por si jugar en la Champions League justifica su decisión de fichar por el Manchester United el pasado verano por delante de otros pretendientes, Mbeumo insistió en que nunca dudó de la trayectoria del club. Reveló que los mensajes personales de jugadores veteranos antes de su llegada le convencieron del potencial de Old Trafford.
Mbeumo sintió una conexión inmediata con la plantilla, lo que reforzó su convicción de que podían lograr grandes cosas juntos.
«Pasar de la Ligue 2 en Francia a un club tan grande como este y jugar la Champions League es una recompensa enorme», afirmó Mbeumo. «Sabía que podía tener una buena conexión con los chicos de aquí y estaba realmente convencido de que podíamos conseguir algo bueno».
Delantero versátil, impasible ante los cambios de posición
Mbeumo respondió con humor después de que Carrick bromease con él sobre sus preferencias tácticas, explicando que se siente cómodo desempeñándose en cualquier rol ofensivo. Tras haber jugado tanto por el centro como en banda a lo largo de su carrera, el delantero reiteró que el rendimiento importa mucho más que la posición.
Después de marcar dos goles en sus dos últimas apariciones, Mbeumo demostró que está preparado para liderar el ataque del United ante el Sabah.
«Puedo rendir juegue por el centro o en banda, así que realmente no importa», señaló Mbeumo. «Mientras pueda jugar y rendir para el equipo, estoy contento».
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Mbeumo se prepara para un histórico duelo contra el Sabah
Al admitir que antes veía por televisión el sorteo de la Champions League como aficionado, Mbeumo ahora está deseando vivir el ambiente eléctrico bajo los focos de Old Trafford. Espera una dura prueba ante el debutante campeón azerbaiyano Sabah.
El United pretende ofrecer una actuación contundente para arrancar su campaña europea con una victoria.
Mbeumo concluyó: "Cada país y cada equipo son diferentes, y siempre es bueno ir allí y ponerte a prueba a este nivel".
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