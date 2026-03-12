Getty
Bryan Mbeumo ofrece su sincera opinión sobre JJ Gabriel tras entrenar con la joven promesa del Manchester United
De la historia sub-18 a las sesiones para adultos
En su primera temporada completa, Gabriel ha marcado 20 goles en 22 partidos con el equipo sub-18. Tras hacer historia como el jugador más joven en debutar con ese equipo con solo 14 años, ahora se codea con la plantilla senior en Carrington, demostrando que puede manejar el salto de calidad con notable facilidad.
La brillante valoración de Mbeumo
Mbeumo es el último jugador habitual del primer equipo en opinar sobre el desarrollo de Gabriel. En una entrevista con Zack En Roue Libre, a través de Metro Sport, Mbeumo dijo: «Es fuerte, el pequeño es fuerte. Sí, es fuerte, es realmente especial, francamente... Creo que tiene 15 años. Da la sensación de que es un niño pequeño, pero entrena bastante con nosotros y, en realidad, se nota que el pequeño tiene algo especial».
Añadió que lo que hace Gabriel parece «fácil» a pesar de no jugar con su propia generación: «En realidad es una especie de extremo, es un regateador e incluso delante del área, sigo pensando que es bueno, sinceramente».
Una brillantez técnica superior a su edad.
Mbeumo también elogió la compostura de Gabriel frente a la portería. «Incluso en situaciones de uno contra uno, a menudo, cuando eres joven... titubeas, pero creo que él ya tiene buen instinto. Le hemos visto marcar algunos goles bonitos, tiene buen disparo. Técnicamente es fuerte», observó.
Construyendo para el futuro
Aunque los aficionados están deseando verlo en acción, las restricciones de edad impiden que Gabriel debute oficialmente con el primer equipo hasta, como mínimo, la temporada 2026-27. El jueves volvió a participar en el entrenamiento del primer equipo, mientras el club se prepara para el partido de la Premier League contra el Aston Villa en su intento por terminar entre los cuatro primeros de la clasificación.
