Como una de las figuras veteranas de una plantilla que atraviesa una importante renovación, Guimaraes ha asumido la responsabilidad de guiar a la próxima generación. Con jóvenes talentos como Estevao y Gabriel Bontempo incorporándose al grupo, se encuentra en plena transición de estrella emergente a veterano curtido. Guimaraes destacó la importancia de crear un entorno acogedor para los debutantes, recordando cómo le apoyaron cuando irrumpió por primera vez en la selección nacional en 2020.

«Creo que lo más importante es transmitir confianza a los jugadores más jóvenes, a los que llegan por primera vez. Mi primera convocatoria fue en 2020 y desde entonces han pasado muchas cosas en mi vida hasta ahora. Cuando llegué, todos los jugadores más veteranos me dieron confianza para que pudiera sentirme lo más cómodo y como en casa posible, para rendir mi mejor fútbol. Creo que ahora estoy en esa misión», explicó.

«Los que seguimos desde el último Mundial, yo, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, tenemos un papel diferente, un papel de liderazgo, obviamente. Si miras a los nuevos jugadores que están ahí, hay futbolistas que tienen 18, 19 o 20 años. Yo tengo 28 y me siento viejo al lado de estos chicos».