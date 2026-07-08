Bruno Guimaraes quiere dejar el Newcastle, y el Arsenal acelera para ficharlo

Según la BBC, Bruno Guimaraes quiere dejar el Newcastle, un golpe para Eddie Howe. El centrocampista de 28 años, fichado del Lyon en 2022 y con contrato hasta 2028, busca ahora un club de Champions. La noticia llega en un momento delicado, pues el club ya ha sufrido varias bajas este verano.

El club se resiste a vender a su capitán tras las salidas de Sandro Tonali y Anthony Gordon, pero los agentes del jugador ya negocian y se menciona una cifra inicial de unos 60 millones de libras. Los Magpies quieren retenerlo, aunque la presión desde Londres crece.



