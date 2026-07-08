AFP
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Bruno Guimaraes quiere dejar el Newcastle, y el Arsenal acelera para ficharlo
Guimaraes sugiere que se marchará de Tyneside.
Según la BBC, Bruno Guimaraes quiere dejar el Newcastle, un golpe para Eddie Howe. El centrocampista de 28 años, fichado del Lyon en 2022 y con contrato hasta 2028, busca ahora un club de Champions. La noticia llega en un momento delicado, pues el club ya ha sufrido varias bajas este verano.
El club se resiste a vender a su capitán tras las salidas de Sandro Tonali y Anthony Gordon, pero los agentes del jugador ya negocian y se menciona una cifra inicial de unos 60 millones de libras. Los Magpies quieren retenerlo, aunque la presión desde Londres crece.
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El Arsenal acelera sus planes de fichajes para el centro del campo
Mikel Arteta quiere reforzar el mediocampo con jugadores de élite y el Arsenal prepara una nueva oferta por el brasileño. Los Gunners barajaron fichar a Tonali antes de su traspaso al Tottenham, pero ahora se centran en Guimaraes. Aunque el jugador sufrió una decepción en el Mundial tras fallar un penalti que eliminó a Brasil ante Noruega en octavos, su nivel en la Premier League sigue siendo indiscutible.
Aunque se valoraron alternativas como Alex Scott (Bournemouth) y Ayyoub Bouaddi (Lille), ven a Guimaraes como un jugador consolidado capaz de elevar de inmediato el nivel del once. Como cumplirá 29 años en noviembre, los Gunners analizan con cuidado la oferta para garantizar que sea rentable a largo plazo.
Repercusiones en la actual plantilla de los Gunners
Si se concreta el fichaje de Guimaraes, la plantilla de Arteta se reorganizará. El club escuchará ofertas por el veterano centrocampista Christian Norgaard, de 32 años, considerado prescindible ante una opción más joven y dinámica. Su salida liberaría espacio salarial para la llegada del brasileño.
Además, su llegada presionaría a los actuales titulares, especialmente a Martín Zubimendi. Arteta quiere competencia y con Guimaraes no habrá margen para la complacencia en el centro del campo la próxima temporada.
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Un verano de grandes cambios en el centro del campo
El interés por Guimaraes llega en un mercado de centrocampistas muy volátil. El Tottenham ya fichó a Tonali por 92,5 millones de libras y a Mateus Fernandes por 85 millones. El Manchester City, además, pagó 116 millones al Nottingham Forest por el inglés Elliot Anderson, récord del club.
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