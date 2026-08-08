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Bruno Guimaraes Arsenal GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Bruno Guimaraes puede convertirse en un héroe de culto en el Arsenal y completa un temible centro del campo del conjunto londinense: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 está demostrando una vez más que será muy movido, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos acaban saliendo bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda pensando qué podría haber pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociaciones.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado mejor partido de cada gran operación incluso antes de que los jugadores hayan sido presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, pondremos nota a cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora, sin Guimaraes, parece Springfield Gorge de Los Simpson, después de que el brasileño fuera el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y también poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la temporada pasada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la cifra más alta del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó a sus compañeros adelante. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un recambio para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: Suspenso

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento de construir sobre el largamente esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y por el hecho de que encaja perfectamente en el estilo preferido de Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ocurrir en la Champions League si vuelven a enfrentarse al Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese escurridizo gran título. Nota: Sobresaliente

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ninguna duda en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una desastrosa eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de clase mundial y pelear regularmente por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incansable trabajo sin balón. Si a eso se suma su versatilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le afectará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: Matrícula de honor

    James Westwood


    • Anuncios
  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid tras los problemas de adaptación similares del joven talento brasileño Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano aún más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente reducido. Por otro lado, el Real Madrid podría seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si rinde bien en la Fiorentina, después de haber cerrado los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que le empujan todavía más abajo en la jerarquía de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora hay muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de rehacerse tras una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda un plus de calidad al equipo de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o por la banda derecha, y llegará con ganas de demostrar que sus críticos estaban equivocados y de regresar a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con la normativa de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar pie a operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucho bombo, y por un traspaso de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado lo que había prometido en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación que le rodeaba. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá hacerlo con margen y lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital de España todavía no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión del City y de Pep Guardiola con James Trafford. El club volvió a ficharlo procedente del Burnley el verano pasado, después de que se marchara en 2023 para ser titular en otro sitio, y por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero, apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando inmediatamente al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar con dureza las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que en última instancia pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada fue simplemente el portero de la copa bajo las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado, con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpazo para el Leeds, que se ha estado reforzando en silencio este verano y que será una tapada para acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road tras los aterrizajes del cotizado agente libre Harry Wilson y del defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, muy bien considerado, aportando una solución de máximo nivel a una posición problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador conocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que el equipo puede escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por el descenso bajo el mando de Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa suma a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una oportunidad real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un descenso sorprendente al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino para reemplazar a Jordan Pickford, ahora con 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, hay muchas posibilidades de que se le brinde una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria del Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de unirse al Leeds en lugar de optar por equipos como el Newcastle o clubes del llamado ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En privado, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

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  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es una operación extraordinaria para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cosas más grandes, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora del Leipzig en su camino hacia un tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de la Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya más pronto que tarde, y si Diomande rinde desde el primer día en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de cerrar a tus principales objetivos en el mercado actual. Desde luego necesitaba más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin estar previsto que regrese hasta 2027 mientras continúa su recuperación de la operación del ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas y la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue siendo un futbolista en bruto, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Superar a clubes como el PSG y el Liverpool en la carrera por la firma de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales no sabían de la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber comenzado en el filial, pero el Leipzig estaba convencido de su enorme potencial. No tardó en demostrar que había sido un hallazgo soberbio para el club alemán, con 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de un buen número de clubes europeos de élite, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una manera acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su camino hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo sumó 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no logró ganar ningún título, y criticó públicamente a Slot y a la directiva del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario por su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el campo, porque su producción ofensiva desapareció y quedó expuesta su falta de trabajo defensivo tras la marcha de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su norma histórica de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, de £400.000 por semana según las informaciones publicadas, acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido durante mucho tiempo un objetivo de la Saudi Pro League, también es un disparate. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes de efecto de la historia de la Super Lig turca. Los mejores años de Salah están claramente detrás de él a sus 34 años, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Super Lig una vez en este siglo y vive claramente a la sombra de Galatasaray y Fenerbahce. Con razón esperarán recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que también debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, tomando impulso además de la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que la pasada temporada compartió la Bota de Oro con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse a sí mismo por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a poner fin a su brillante carrera sin pena ni gloria. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, algo muy revelador dado su estatus de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque el nivel es muchísimo más bajo. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado se estará arrepintiendo de cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, gratis)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a poner obstáculos a Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, llegando incluso a facilitar su salida al rescindir su contrato. Sin embargo, el internacional inglés fue una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la pasada temporada, disputando 32 partidos de la Premier League y siendo titular en la mayoría de ellos. Su marcha, por tanto, dejó un hueco importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de lo que hasta ahora había sido un mercado tranquilo, el Brentford ha irrumpido con fuerza; el cotizado mediocentro defensivo maliense del Lens, Mamadou Sangare, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para sustituir al internacional inglés. Sin embargo, sus dotes de liderazgo serán casi imposibles de reemplazar. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acaparar a algunos de los mejores jóvenes talentos con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán campeón de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todas las cualidades que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, parece bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que aportará fuera de él. No obstante, la pasada temporada demostró que puede ser una presencia fiable, y su carácter y experiencia podrían ser invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición por su vínculo con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial transformó bastante su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A los 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Presumiblemente, el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a abrir una nueva era fuera de él mientras el Chelsea busca reformar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante habitual a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que le cubre hasta los 38, edad a la que perfectamente podría retirarse, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (del Estrasburgo al Chelsea, cantidad no revelada)

    Para el Estrasburgo: Según se informa, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cantidad importante dado su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo es la tercera definitiva, y el Estrasburgo lamentará la salida del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubría cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea tras su temporada de explosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven le dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco inicialmente se dio a conocer como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón en circulación en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de ser cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y la transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarle al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la pasada temporada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado con otro. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a los 35 años se le ha presentado una oportunidad tan poco probable, pero aun así escocerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un recambio a la altura, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien considerado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap haya surgido en las conversaciones con el Chelsea por el traslado de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace tiempo que buscaría futbolistas contrastados en la Premier League, “maduros” y “emocionalmente resilientes”, mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Tampoco llegaría para rellenar plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de la mejor campaña goleadora hasta la fecha en sus 18 años de carrera en la Premier League (13), y su segunda cifra más alta llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario respecto a Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en materia de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea esperará que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico tan venerado como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas posibilidades de que dispute bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro tenga descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan quedarse con él. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, aunque en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había insinuado a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una dura batalla para conseguir un nuevo acuerdo, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a lograr un histórico triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso si todavía hubiera tenido contrato, no habría generado un gran traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera relacionado con el Chelsea, probablemente el City también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dadas sus dificultades con las lesiones, este movimiento conlleva un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, esperará haber compensado ese riesgo convenciendo a Stones para firmar un contrato de dos años valorado, según se informa, en unas 115.000 £ semanales, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, porque habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que existen, como demostró con algunas actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, y el Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia exigirá menos físicamente a un jugador cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto como algo parecido a un golpe de efecto, después de que, según se informa, se adelantara a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de la oportunidad de experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá peleando por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa en el club que actualmente domina Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero del City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un periodo tan corto, una vez más gracias a su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente como habrían esperado, convirtiéndose en una pieza clave de los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas a las órdenes de Oliver Glasner. Dado su rendimiento como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al máximo nivel. Puede que en el club crean que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar las cuentas después de que el Palace gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue empeñado en añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Al margen del internacional inglés, la situación es un poco caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado con mucho más de lo que han acabado ofreciendo, y por eso su futuro es incierto. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres mencionados, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque es una cifra algo elevada, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio lo bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League, internacional absoluto con Francia y que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el campo. Incorporarlo junto a Colwill le da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha disputado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. El futbolista, de 26 años, quiere, según se sabe, seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ tras varias actuaciones de enorme solidez en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once titular de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, al Forest le entristecerá ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental primero para clasificarse para la Europa League y después para llegar hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras (el Forest sostiene lo segundo), es una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson va a ser claramente echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest ha sacado una tajada enorme del City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal. Y, aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un digno heredero para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es como si Nico Gonzalez o Matheus Nunes hubieran convencido de verdad alguna vez en el rol de '6'. Anderson, sin embargo, tiene toda la pinta. Es un jugador contrastado de la Premier League que la temporada pasada tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, sencillamente no se puede negar que este es el ejemplo definitivo del ‘impuesto inglés’. Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y ni siquiera ha jugado todavía en la Champions League. Simplemente no hay forma de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. El tamaño del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés que tiene problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador que muy fácilmente podría haber sido difícil de colocar dado su olvidable paso de una sola temporada por el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que los Blues habían permitido a Garnacho ausentarse de la pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicionada. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. Por ahora no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo que les dejará muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue el principal impulsor del interés por el jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo considerable, debido a que Garnacho lleva tiempo mostrando una alarmante falta de la chispa y la personalidad que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras los Villans siguen obligados a comprarlo al final de la temporada, y además por una cantidad que probablemente será importante. El acuerdo también es una manera bastante descarada de esquivar las reglas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene la habilidad de sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente no han rendido, y la salida de Rogers significa que hay un puesto en juego en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un llamado club del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de que se asegurara una vez más la clasificación para la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho seguramente también recelará de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa desde el Liverpool el verano pasado en una cesión con obligación de compra condicionada que parecía muy asequible; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes en ese sentido, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si estuviera jugando en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con unos ingresos récord para el club por un jugador al que fichó hace solo dos años por 6,5 millones de euros procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó igualando la valoración del extremo que hacía el campeón belga. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título la temporada pasada arrebatándoselo al Union Saint-Gilloise. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, contribuyendo decisivamente a que el Brujas conquistara el título de liga y alcanzara las eliminatorias de la Champions League. Evidentemente, esta operación conlleva cierto riesgo, aunque la cifra parece un precio razonable en el mercado actual; Tzolis rindió muy por debajo de lo esperado en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien entonces era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, así que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de aquella experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser de entrada una útil opción de rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró con el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo indica que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene a un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha sufrido bastantes lesiones y que ha tenido problemas de regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su política de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta operación podría acabar siendo excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran figura de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá aún más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una estrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. La temporada pasada hubo, sin duda, señales de que podría por fin hacer realidad su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un avance increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, teniendo en cuenta el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo profundamente renovada este verano. Básicamente, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, campeón recién coronado, eso habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y aun así, los campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, esta es una operación absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por un importe inicial de 8 millones de libras. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, una cantidad descomunal que contribuirá enormemente a que el Villa encuentre un sustituto y, al mismo tiempo, refuerce la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados ahora mismo, porque sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. La expectativa era que Rogers pondría rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, a pesar de los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha pasado por encima del Arsenal para fichar a uno de los atacantes más cotizados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, con mucha gente esperando que un miembro del «escuadrón bomba» de los Blues aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa groseramente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se hayan producido avances entre bastidores a la hora de encontrarle un nuevo destino a Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y apenas un gol en 22 apariciones con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro sin duda podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de que evidentemente realizara un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y los minutos garantizados en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado de cambio constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones «cold» durante los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva mucho tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada fue incuestionable. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, y solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa terminó la temporada a lo grande, acabando cuarto en la Premier League y levantando la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que todavía le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es un golpe realmente difícil de encajar, sobre todo porque Amadou Onana se enfrenta a un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ninguna señal de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de concretarse. En consecuencia, merece reconocimiento por haberse movido con tanta decisión y de una forma tan sigilosa. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, acumula muchísimos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado de la Premier League que también subrayó su clase en el Mundial. Así, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensó que ya había dejado pasar. Desde hace tiempo se venía señalando a Tielemans como futuro fichaje de uno de los clubes de élite de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está, sin discusión, en otro nivel en cuanto a prestigio, lo que convierte esta en una operación enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandes de este deporte. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa, ya que ha acordado vender a uno de sus jóvenes jugadores con más proyección a un rival directo en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares durante toda la campaña 2025-26 y a menudo dejando buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará muy corto de opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones en variables por un centrocampista que todavía no es titular garantizado era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción: el Chelsea está a punto de obtener un beneficio importante por Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente era un acuerdo demasiado bueno como para dejarlo pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos traspasos que resultan un poco desconcertantes para todas las partes. Después de perder a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y del Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con cierta precipitación a Santos mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando su pretemporada comience el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al nivel de sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. Los Diablos Rojos sí necesitan efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí han pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, a sus 22 años, todavía tenga muchos más niveles por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "regularidad en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con más incorporaciones previsiblemente en camino en plena remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí pueden ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que de por sí significará más minutos dado que su club, que pronto será su exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain financiado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se marchaba mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que el capitán Bruno Guimaraes también tiene segura su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en deporte, viene más sufrimiento de camino, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que además probablemente también se malgastará. Nota: suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje deslumbrante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso con Tonali. Que sean señales de desesperación o muestras de ambición es algo abierto a debate. Quizá sea simplemente otra prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ningún género de dudas ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para triunfar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un futbolista de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, eso sí, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente, o tacaño, del mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club dejar atrás a sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más cotizados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para marcharse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, no había ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para conceder el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, y hasta los grandes de Inglaterra se vieron, con razón, frenados por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora está preparado para pasar sus años de plenitud, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi sigue en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy inteligente del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas reglas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Madrid, y ese importe está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el club blanco había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que posiblemente sea más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. Además, con 30 años, no es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por un precio tan bajo es difícil sostener que no pueda ser un buen parche durante un par de temporadas como mínimo. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor fiel del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, mientras ayudaba al equipo nerazzurro a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, además de alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si logra dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto los Hammers descendieron que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de mucha clase que ya despertaba mucha admiración entre clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Por eso, su salida no supone absolutamente ninguna sorpresa. Lo verdaderamente chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la junta directiva del club, merecidamente muy criticada, merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra prueba más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que brillaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. Los Spurs, como ya hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, están decididos a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por ello, estaban dispuestos a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este traspaso realmente necesita salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro argumento con el que golpear a los propietarios del club. De hecho, para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó al Benfica 60 millones de euros por Joao Neves y Fernandes no está ni de lejos a su nivel como compatriota de 21 años, así que de verdad necesita demostrar que podría llegar a estarlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes había sido relacionado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: United, Liverpool y PSG. En cambio, ha acabado en los Spurs, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser bastante más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin discusión, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a alcanzar otra dimensión. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en los Spurs, dado que ninguna de las dos partes es precisamente conocida por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once inicial, y puede que eso no hubiera ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Un negocio brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar durante las últimas semanas por sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria ante Países Bajos en dieciseisavos de final. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se dio a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la combinación adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio por sus dinámicas actuaciones en ataque con una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico movimiento soñado hacia "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está en una nube y cree, comprensiblemente, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene visos de ser otra operación muy astuta para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, con el club supuestamente decidido desde hace tiempo a hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no vaya a seguir en Bérgamo y dejar su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea expresaron su interés, se distrajo y siempre pareció probable que retenerlo fuera una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un indicio interesante de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, en lugar de entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, pasando a ocupar la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y poderoso, se espera que Palestra, nombrado Mejor Defensor de la Serie A de 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una suma enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador verde a los 21 años, con solo una buena temporada de fútbol de élite a sus espaldas. Por tanto, esto representa un cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual de los Blues, según se informa cercana a las 100.000 libras semanales, fuera de más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter puede explicar en parte la decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad para ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado, en una señal de que más jugadores están dispuestos a dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien pudo haber quedado convencido por la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar llamado a convertirse en una figura clave con el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bote! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, recordemos, debía ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga estando por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Vamos a dejar una cosa clara de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un sinfín de teorías de la conspiración, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, tiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, nadie sabe con certeza por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero talento, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter presión de verdad a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, crucialmente, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cantidad alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber obtenido una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un sustituto con mucho potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic en su radar en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. No les faltan precisamente opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, y además Igor Julio regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es inevitable sentir que el Tottenham ha sido empujado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se podría pensar que un acuerdo a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham quizá sintió que tenía que actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League Chelsea y Liverpool estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece casi seguro de salir este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham se lleva a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una buena salida de balón y posee esa capacidad de lucha y liderazgo de la que tanto han carecido. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras dejar aparentemente claro que no iba a ampliar su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el punto intermedio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de consolidarse en la Premier League. Presumiblemente ni el Chelsea ni el Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser titular garantizado en un club del llamado ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo queda ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el club del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, puede parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el pasado verano por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en lo referente al importe. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña al fuego para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban muy avanzadas y, según se informa, la propia oferta del conjunto de Tyneside había sido aceptada. Así pues, el Liverpool ya considerará esto poco menos que un golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en la delantera del Liverpool. Atacante directo y rápido, que además trabaja mucho en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador aparentemente presionando para que la operación se cerrara. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no sea el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto Liverpool como Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. Aunque solo tiene 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador ideal para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura competencia para ganarse un puesto de titular, y eso puede exigirle mejorar su rendimiento global, ya que se sigue esperando que el Liverpool vaya a por el cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si el club le hubiera atado a un nuevo acuerdo cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 del título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido directamente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, supuestamente en torno a 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles reemplazos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de largo recorrido Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que estuvo el central durante la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según las informaciones, Los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en un buen día y, con 27 años, probablemente todavía no haya alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue acosado por las lesiones y Dean Huijsen sigue siendo muy joven. Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene el aire de una operación que podría torcerse muy rápidamente dada la intensa atención que rodea a Los Blancos, tanto de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje gratis por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor forma, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el renovado Real de Jose Mourinho. No obstante, está lejos de estar garantizado que sea capaz de lograrlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente integral en el prolongado periodo de éxitos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le quería tanto e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva del Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta es una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis, evidentemente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero es lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad se echarán muchísimo de menos en el City. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrar. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además se adelantó a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Tras meses de especulación, sobre la que incluso el propio Bernardo llegó a pronunciarse, su llegada al Camp Nou parecía segura. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin ninguna duda, ya atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la temporada pasada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes (su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente). Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid frustró la operación del Barça por el internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, eso sí, no había forma de hacer cambiar de idea a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Cierto es que el Madrid está atravesando un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que, sin duda, aceptará y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este movimiento resulta un poco extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una pieza defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle salir con pérdidas desconcierta un poco. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había comunicado en privado su intención de marcharse y ha sido abiertamente crítico con la manera en que se está gestionando el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) después de considerar que no era intocable. De hecho, quizá le habría costado obtener más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también supone que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid arranca su campaña de refuerzos temprana en el mercado con un fichaje sorprendente. El club ya hizo una gran inversión el pasado verano en un lateral izquierdo para repescar a Alvaro Carreras desde el Benfica al Bernabéu, pero eso no le ha impedido gastar a lo grande por Cucurella, a quien, según se informó, su nuevo (viejo) entrenador había señalado como objetivo. Una tarifa de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar realmente de él el Real Madrid? Eso sí, al menos tiene el perfil de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Madrid ahora se encuentra con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el recién llegado, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que algo tendrá que pasar en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado de este movimiento es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería volver a España, después de haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus negocios en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente dando el sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una apuesta de Mourinho, tiene muchas opciones de consolidarse también como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado precio, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa e impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin ninguna duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave de la era de Jurgen Klopp que llegó procedente del Hull City por solo 8 millones de libras allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo incorporando a Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado invernal si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, no obstante, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó obviamente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, claro, pero el Tottenham seguía contando con Destiny Udogie y el versátil Djed Spence como opciones, mientras que el joven brasileño Souza acababa de llegar desde el Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego podría ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 por 100 dentro de la plantilla. El hecho de que haya llegado por fin como agente libre es un pequeño bonus, pero sigue quedando la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que el Tottenham aparentemente estaba dispuesto a ofrecerle. Robertson terminó siendo titular en más partidos durante la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía otras opciones además del Tottenham, con la Juventus entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, Robertson puede encontrarse ahora con que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa al equipo londinense durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitirle finalmente fichar por el Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto ni a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para dar salida a otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer a talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a los posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir a Isak por la puerta de salida de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar grandes cantidades en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas regulaciones financieras de LaLiga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería demostrar, sin duda, que es una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presión, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que daría al precio una apariencia más favorable, y también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo y vaya a cobrar menos que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otro sitio, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: De lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, sobre todo en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que los anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y del que también era aficionado de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás, comprensiblemente, por el precio exigido y ahí reside ahora el gran reto al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle