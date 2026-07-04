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Bruno Guimaraes Martin Odegaard GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

Bruno Guimaraes brilla con Brasil en el Mundial y confirma que es el fichaje ideal para el Arsenal, pero los Gunners no deben marginar a la estrella noruega Martin Odegaard

Analysis
World Cup
B. Guimaraes
M. Oedegaard
Brazil
Noruega
Arsenal
Premier League
FEATURES
Brazil vs Noruega

Los aficionados del Arsenal tendrán un motivo extra de interés en el Brasil-Noruega de octavos del Mundial 2026. Aunque todos mirarán a las estrellas Vinicius Jr. y Erling Haaland, el duelo en el centro del campo entre actuales y posibles futuros jugadores del Arsenal también promete.

Bruno Guimaraes y Martin Odegaard, dos de los jugadores más creativos del torneo, se verán las caras en Nueva Jersey. Su duelo individual podría decidir un partido que, sobre el papel, parece igualado pese al palmarés sudamericano.

La Bota de Oro acapara titulares, pero ambos figuran entre los cinco primeros en asistencias: Bruno suma cuatro y Odegaard tres, por detrás del líder, el francés Michael Olise, con cinco.

El duelo de octavos entre Brasil y Noruega se da mientras el Arsenal busca fichar al astro del Newcastle, valorado en 65 millones de libras (87 millones de dólares), quien en Norteamérica muestra —junto a Odegaard— que puede elevar el nivel del medio campo gunner.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Acallando a sus detractores

    La temporada pasada, Odegaard tuvo detractores en el Arsenal; algunos comentaristas y sectores de la afición pedían su salida este verano, pese a ser el primer capitán que ganó un título en 22 años.

    Sus críticas se deben a que, como ‘10’, a menudo elegía la opción segura y dejaba que los partidos le pasaran de largo. Las lesiones le mermaron, pero aún así sumó siete asistencias en 24 partidos de Premier.

    En el Mundial, sin embargo, ha recordado su talento: libre de la presión de acabar con la sequía liguera del Arsenal, ha brillado en tres partidos y debería haber callado a sus críticos, además de convencer al club de que venderlo sería un error.

    • Anuncios
  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Creador jefe

    El capitán de Noruega suma tres asistencias en sus tres partidos en Norteamérica: asistió a Leo Ostigard en el cabezazo tras un córner contra Irak, envió un pase milimétrico a Haaland ante Senegal y encontró a Antonio Nusa en la jugada previa a su golazo contra Costa de Marfil.

    Con ello, Odegaard se convierte en el tercer jugador masculino que crea un gol en cada una de sus tres primeras participaciones en un Mundial desde 1966 y en el primero que asiste en tres encuentros seguidos del torneo desde Dirk Kuyt en 2010, según Opta. En octavos ante los Elefantes, sumó 90 toques y 18 pases hacia delante, máximo del partido.

    No es nuevo: pese a perderse tres de los ocho partidos de clasificación por lesión, dio siete asistencias, tres de ellas ante Israel, más que cualquier otro jugador europeo.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un héroe anónimo

    Guimarães ha empezado el Mundial brillando. Sin ser una estrella mediática, el capitán del Newcastle es clave para Brasil.

    Ya suma una asistencia más que Odegaard: le cedió el balón a Vinicius para el empate ante Marruecos, le sirvió el segundo a cabeza contra Escocia y, más tarde, se abrió paso entre la defensa antes de ceder a Matheus Cunha para que rematara a puerta. Después llegó su cuarta y decisiva asistencia: con sangre fría sirvió a Gabriel Martinelli el gol de la victoria en el 96’ ante Japón en los dieciseisavos.

    Con estas cifras, se convirtió en el cuarto jugador del siglo XXI con cuatro asistencias en un Mundial, tras Michael Ballack (2002), Totti (2006) y Juan Cuadrado (2014), antes de que lo igualara el francés Olise. Además, es el tercer centrocampista que más ocasiones ha creado (nueve) y, en cuatro partidos, ha corrido el equivalente a una maratón (44,4 km).

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    «El jugador más importante»

    El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, reconoce la importancia de Guimaraes para su equipo, que busca cumplir con las altas expectativas de su país pese a sus limitaciones.

    «Bruno es un jugador muy importante, muy regular, que siempre aporta en defensa y en ataque», declaró el técnico italiano tras la victoria sobre Japón. «Hizo una asistencia fantástica, y estoy muy contento porque Bruno tiene un gran corazón».

    El excompañero de Bruno en el Newcastle, Emil Krafth, coincidió: «Es el jugador más importante del equipo», dijo a la BBC. «Dirige muy bien el juego, tanto física como técnicamente.

    Espero que el Newcastle pueda retenerlo, porque tras su gran Mundial y temporada los rumores no sorprenden».

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Una jugada astuta

    La gran incógnita ahora es si el Newcastle podrá retener a su capitán, ya que Guimaraes no hace más que reforzar su reputación como uno de los mejores centrocampistas del planeta en el mayor escenario del fútbol mundial. A finales de junio se supo que el Arsenal había presentado una oferta informal de unos 55 millones de libras (73 millones de dólares), que fue rechazada por los Magpies, quienes se mantienen firmes en que su capitán no está en venta este verano. Sin embargo, se informa que el jugador podría haberse dejado seducir.

    Además, está concentrado con la selección junto a las estrellas de los Gunners, Martinelli y Gabriel Magalhães, quienes le aconsejan, y el Newcastle no puede ofrecerle competiciones europeas tras acabar 12.º en la Premier 2025-26.

    Se rumorea que una oferta mejorada de 65 millones de libras (87 millones de dólares) podría convencer a los Gunners, pues su contrato vence en dos años y ya se acerca a los 30. Para el Arsenal sería un movimiento astuto, sobre todo si se compara con los 100 millones de libras (133 millones de dólares) que el Tottenham planea gastar en Sandro Tonali, un mediocampista claramente inferior.

    No obstante, aún se desconoce si los ingresos por la salida de Tonali y la venta de Anthony Gordon al Barcelona por 69 millones de libras (93 millones de dólares) aliviarán la presión sobre el club para vender.

  • Arsenal Mikel Arteta Bruno Guimaraes GFXGetty/ GOAL

    Una perspectiva que hace la boca agua

    Los hinchas del Arsenal seguirán con atención este duelo de octavos del Mundial: el capitán del club se mide al jugador que podría elevar el mediocampo.

    Los Gunners ya son favoritos para retener la Premier la próxima temporada, pero la llegada de Guimaraes podría sentenciarlo todo antes del primer saque. Fichar a Martín Zubimendi fue un paso, pero tener a Bruno junto a Declan Rice y Odegaard es otro muy distinto.

    Rice seguiría como mediocampista defensivo; Guimaraes aportaría trabajo sucio y creatividad; y Odegaard tendría libertad para crear arriba.

    Algunos pensaban que la llegada del brasileño significaría el fin del noruego en el Emirates, pero ambos demuestran en el Mundial que pueden ser piezas clave en el proyecto de dominio nacional que busca Mikel Arteta.

World Cup
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