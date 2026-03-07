Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bruno Fernandes Juan MataGetty
أحمد رفعت

Traducido por

Bruno Fernandes y Harry Maguire celebran tras ver cómo su excompañero en el Manchester United Juan Mata marca un impresionante gol de falta

Las estrellas del Manchester United Bruno Fernandes y Harry Maguire fueron vistos celebrando efusivamente en la sede de entrenamiento del club en Carrington tras ver al excompañero Juan Mata volver a sus mejores tiempos. El veterano español, que sigue siendo una figura muy querida entre los fieles seguidores de Old Trafford y sus antiguos compañeros, protagonizó un momento mágico mientras jugaba con el Melbourne Victory en Australia.

  • La victoria de Mata: el apoyo de sus antiguos compañeros de equipo

    Mata, de 37 años, se preparaba para lanzar un tiro libre durante el partido de su equipo, el Melbourne Victory, contra el Sydney FC, mientras sus antiguos compañeros del United veían el partido en una pantalla gigante. A pesar de la distancia entre Manchester y la liga australiana, el vínculo entre los jugadores sigue siendo fuerte, y Fernandes y Maguire siguen la carrera del centrocampista después de haber jugado junto a él durante varias temporadas en la Premier League inglesa.Bruno Fernandes Instagram 1instagram/brunofernandes8

    • Anuncios

  • Las estrellas del Old Trafford reaccionan ante la magia de Mata

    Mientras Mata se preparaba para lanzar el tiro libre en el minuto 34 del partido, el actual capitán del United, Fernandes, sacó su teléfono para grabar el momento. En un vídeo compartido en las redes sociales, se puede escuchar a Maguire preguntando: «¿Por encima de la barrera?», a lo que Fernandes respondió con confianza: «Sí, claro. Tiene que hacerlo».

    La predicción resultó acertada, ya que Mata lanzó un tiro con efecto hacia la esquina superior, lo que provocó escenas de júbilo en Inglaterra. Mientras Fernandes gritaba de alegría, Maguire exclamó: «¡Dios mío!». 

    El centrocampista portugués destacó más tarde la confianza que tenía en la habilidad de su amigo, afirmando: «La confianza que tengo en este tipo, grabando en directo».Bruno Fernandes Instagram 2instagram/brunofernandes8

  • Homenajes de antiguos compañeros de equipo

    Tras el impresionante gol, Fernandes compartió el vídeo con sus seguidores en Instagram, etiquetando al defensa inglés. Añadió un comentario en el que destacaba lo poco que dudaban de la habilidad de Mata con los tiros a balón parado, escribiendo: «Sabíamos que desde ahí no fallaría, ¿verdad @harrymaguire93?».

    Mata fue informado del apoyo de su antiguo club después del partido y expresó su alegría por la duradera amistad. Radiante, el veterano dijo: «Los quiero y me alegro de que sigan nuestros partidos. ¡Espero que en el próximo partido Bruno pueda marcar un gol similar!». La etapa de Mata en el United terminó en 2022, después de acumular 285 partidos, 51 goles y 44 asistencias durante ocho años.

  • A-League Men Rd 18 - Melbourne City v Melbourne VictoryGetty Images Sport

    El impacto de la A-League y los aficionados de todo el mundo

    Desde que dejó el Teatro de los Sueños, Mata ha jugado en el Galatasaray, el Vissel Kobe y el Western Sydney Wanderers antes de encontrar su hogar actual en el Melbourne Victory. Su popularidad va más allá de Manchester, y su antiguo compañero en el Galatasaray, Dries Mertens, viajó recientemente a Australia expresamente para ver al español en acción desde las gradas.

    A pesar de la brillantez de Mata, que puso a su equipo 1-0 por delante, el Melbourne Victory no pudo asegurar la victoria, ya que el partido contra el Sydney terminó en empate 2-2. No obstante, el ganador de la Copa del Mundo sigue desafiando su edad, contribuyendo con cuatro goles y diez asistencias en veinte partidos esta temporada, mientras continúa su trayectoria futbolística por todo el mundo.

A-League Men
Melbourne Victory crest
Melbourne Victory
MEL
Macarthur FC crest
Macarthur FC
MAC
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0