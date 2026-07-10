Fernandes rompió su silencio con un mensaje en X tras la eliminación de Portugal. El centrocampista de los Red Devils lamentó el resultado y rindió homenaje al grupo que representó a la selección nacional durante el torneo.

Escribió: «Triste, frustrado y desilusionado. Este grupo me había hecho albergar grandes expectativas, no solo por su calidad, sino también por el increíble equipo que hemos construido a lo largo de estos años.

Gracias a todos los jugadores, al cuerpo técnico y al personal que nos acompañó durante el Mundial. Al pueblo portugués, gracias por su apoyo y confianza».







