Bruno Fernandes supera a David Beckham en los libros de historia del Manchester United tras una asistencia mágica contra el Crystal Palace

La tarde comenzó con frustración para la afición local, ya que los Eagles se adelantaron pronto en el marcador gracias a Maxence Lacroix, amenazando con aguar la fiesta en el Teatro de los Sueños. Sin embargo, el partido dio un giro radical en la segunda parte, cuando Matheus Cunha fue derribado en el área por Lacroix. La tarjeta roja que recibió el defensa francés allanó el camino para que Fernandes empatara desde el punto de penalti con un remate sereno.

A continuación, se convirtió en asistente, dando un magnífico pase a Benjamin Sesko para que marcara el gol de la victoria y asegurara una remontada por 2-1. Este resultado aupó al United al tercer puesto de la tabla de la Premier League con 51 puntos, a 10 puntos del líder, el Arsenal, y a ocho del segundo clasificado, el Manchester City. El Crystal Palace se mantiene en la 14.ª posición con 35 puntos.