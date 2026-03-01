Getty Images Sport
Bruno Fernandes supera a David Beckham en los libros de historia del Manchester United tras una asistencia mágica contra el Crystal Palace
El penalti y la asistencia de Fernandes aupan al United al tercer puesto
La tarde comenzó con frustración para la afición local, ya que los Eagles se adelantaron pronto en el marcador gracias a Maxence Lacroix, amenazando con aguar la fiesta en el Teatro de los Sueños. Sin embargo, el partido dio un giro radical en la segunda parte, cuando Matheus Cunha fue derribado en el área por Lacroix. La tarjeta roja que recibió el defensa francés allanó el camino para que Fernandes empatara desde el punto de penalti con un remate sereno.
A continuación, se convirtió en asistente, dando un magnífico pase a Benjamin Sesko para que marcara el gol de la victoria y asegurara una remontada por 2-1. Este resultado aupó al United al tercer puesto de la tabla de la Premier League con 51 puntos, a 10 puntos del líder, el Arsenal, y a ocho del segundo clasificado, el Manchester City. El Crystal Palace se mantiene en la 14.ª posición con 35 puntos.
Superando a un ícono del Manchester United
Si bien su penalti fue crucial para cambiar el rumbo del partido, fue la posterior asistencia de Fernandes a Benjamin Sesko la que supuso un hito histórico significativo. Según Opta, el capitán del United ha marcado y asistido en 18 partidos diferentes de la Premier League con el club, superando el total de 17 de David Beckham. Ahora solo le superan Wayne Rooney (35) y Ryan Giggs (22) en esta impresionante estadística. Fernandes es también el primer jugador del United en alcanzar las 13 asistencias en la Premier League en una sola temporada desde Antonio Valencia en 2011-12.
Fernandes se une al club de élite
Con su gol y su asistencia en el mismo partido, Fernandes se ha convertido en el tercer jugador en toda la historia del Manchester United en alcanzar los 100 goles y las 100 asistencias con el club, uniéndose a las leyendas del club Ryan Giggs (168 goles y 274 asistencias) y Wayne Rooney (253 goles y 142 asistencias).
Este notable logro subraya aún más el inmenso impacto que Fernandes ha tenido desde su llegada a Old Trafford, consolidándolo como uno de los centrocampistas más productivos y consistentes del fútbol moderno y un verdadero líder de los Red Devils.
El corazón de Old Trafford
Desde que se incorporó al Manchester United en enero de 2020, Fernandes se ha convertido en el corazón palpitante del centro del campo del club. Su imponente presencia en el campo dicta ahora cómo responde el equipo en los momentos más críticos. El capitán, de 31 años, anima continuamente a quienes le rodean con pases precisos e inteligentes y una creatividad imaginativa. Su fría ejecución de un penalti contra el Palace fue una clara demostración del temperamento para los grandes partidos que ha perfeccionado durante su estancia en Manchester.
En 314 partidos de la Premier League, la estrella portuguesa ha acumulado un récord impresionante. Solo Wayne Rooney alcanzó los 200 goles en menos partidos con el club. Esta rara combinación de gol y creación hace de Fernandes una pieza insustituible en la actual configuración táctica de Michael Carrick.
