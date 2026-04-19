¡Bruno Fernandes sucede a Kevin De Bruyne! El capitán del Manchester United es llamado «el mejor centrocampista de la Premier League» tras otra actuación magistral contra el Chelsea

El excentrocampista del Bayern de Múnich y del United, Owen Hargreaves, cree que Fernandes ha superado a Kevin De Bruyne y se ha convertido en la principal fuerza creativa del fútbol inglés. Tras la victoria de los Red Devils en Stamford Bridge, Hargreaves afirmó que el capitán del United ya supera los estándares de la leyenda del City.

«Bruno Fernandes será candidato al premio al mejor jugador del año; crea momentos decisivos», declaró Hargreaves a TNT Sports. «Hoy fue el mejor en el campo y, con Cunha definiendo, parece que la Champions vuelve a Old Trafford. Ahora mismo es el mejor centrocampista de la Premier; De Bruyne lo fue un tiempo, pero ahora el mejor es Bruno. Ahora mismo, para mí es el mejor jugador de la Premier League; no siempre, pero ha mantenido el mejor nivel durante toda la temporada».