Al reflexionar sobre su presencia enérgica y a menudo animada sobre el terreno de juego, Fernandes insistió en que no puede reprimir su temperamento natural. Dijo: «¡Se me da muy mal ocultar mis emociones! Muestro tal cual lo que siento y no me da miedo hacerlo. Hay quien lo interpreta de forma positiva y quien lo ve de forma negativa. Pero no puedo cambiar mi forma de ser. Es parte de mí y no puedo cambiarlo de un día para otro. Me adapto, mejoro y aprendo cada día, y así intentaré ser un mejor jugador, persona, capitán y compañero hasta el final de mi carrera».