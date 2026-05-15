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Bruno Fernandes se propone superar el récord de goles de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney con el Manchester United, y reconoce: «No se me da muy bien ocultar mis emociones»
Homenaje al capitán de los Red Devils
Bajo la dirección de Michael Carrick, Fernandes ha liderado el resurgimiento del United y lo ha llevado de vuelta a la Liga de Campeones, pese a las tempranas eliminaciones en las copas nacionales. Sus influyentes actuaciones, con 19 asistencias, le han valido el premio al Futbolista del Año de la FWA. Así entra en el selecto club de leyendas como George Best, Sir Bobby Charlton y Roy Keane, consolidando su papel de talismán moderno del club.
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Transparencia y liderazgo emocional
Al reflexionar sobre su presencia enérgica y a menudo animada sobre el terreno de juego, Fernandes insistió en que no puede reprimir su temperamento natural. Dijo: «¡Se me da muy mal ocultar mis emociones! Muestro tal cual lo que siento y no me da miedo hacerlo. Hay quien lo interpreta de forma positiva y quien lo ve de forma negativa. Pero no puedo cambiar mi forma de ser. Es parte de mí y no puedo cambiarlo de un día para otro. Me adapto, mejoro y aprendo cada día, y así intentaré ser un mejor jugador, persona, capitán y compañero hasta el final de mi carrera».
Tras las huellas del legado de las leyendas
Fernandes admitió que su meta es igualar los títulos de Rooney y Ronaldo. «Quiero ganar todo lo que ellos consiguieron. Este premio es muy importante para mí y no lo escondo. Siempre ha sido mi objetivo. Nunca lo he ocultado. Como he dicho antes, ¡no se me da muy bien ocultar cosas! Hablo abiertamente siempre que quiero sobre lo que quiero conseguir, y lo que quiero conseguir es ganar la liga y ganar la Champions League».
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Se vislumbra un final que batirá récords
El United cierra la temporada con dos partidos que dan a Fernandes la oportunidad de batir el récord de asistencias en una temporada de la Premier League. El capitán mantiene el impulso tras el giro que superó la crisis post-FA Cup. Con la Liga de Campeones asegurada, la directiva reforzará el equipo en verano para cumplir las ambiciones de títulos de Fernandes.