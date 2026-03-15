Bruno Fernandes revela que David Beckham es su inspiración tras batir el récord de la Premier League de la leyenda del Manchester United

«Obviamente, es fantástico», declaró Fernandes a MUTV cuando le preguntaron por haber superado al ganador del triplete. «Es un gran logro. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores, sin duda [el mejor] delantero dentro del área. Así que estoy muy contento de haberlo conseguido. No va a cambiar nada en cuanto a lo que quiero, pero estar ahí junto a un nombre que, obviamente, fue uno de los jugadores a los que todos admiraban, por su forma de centrar y de pasar el balón».

El jugador de 31 años continuó revelando cómo intentó emular a la leyenda inglesa durante su infancia. «Como todo el mundo en su propio jardín intentaba hacerlo como Beckham y lo hacía, aunque solo fuera balanceando el brazo, como él solía hacer, ¡no tanto con el balón! Obviamente, estoy muy contento de haberlo conseguido [superar su récord]».