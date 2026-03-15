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Bruno Fernandes revela que David Beckham es su inspiración tras batir el récord de la Premier League de la leyenda del Manchester United
Fernandes supera la marca histórica de BeckhamAdemás del récord de la temporada, Fernandes alcanzó la increíble marca de 100 asistencias en todas las competiciones con los Red Devils. Aunque el gol de última hora de Benjamin Sesko acabó sentenciando el partido tras la réplica de Ross Barkley para el Villa, la tarde fue del capitán, que se ha convertido en el referente de la creatividad en la era posterior a Sir Alex Ferguson.
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Siguiendo los pasos de «Becks»
«Obviamente, es fantástico», declaró Fernandes a MUTV cuando le preguntaron por haber superado al ganador del triplete. «Es un gran logro. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores, sin duda [el mejor] delantero dentro del área. Así que estoy muy contento de haberlo conseguido. No va a cambiar nada en cuanto a lo que quiero, pero estar ahí junto a un nombre que, obviamente, fue uno de los jugadores a los que todos admiraban, por su forma de centrar y de pasar el balón».
El jugador de 31 años continuó revelando cómo intentó emular a la leyenda inglesa durante su infancia. «Como todo el mundo en su propio jardín intentaba hacerlo como Beckham y lo hacía, aunque solo fuera balanceando el brazo, como él solía hacer, ¡no tanto con el balón! Obviamente, estoy muy contento de haberlo conseguido [superar su récord]».
A Casemiro le piden que comparta la prima por gol
A pesar de la relevancia estadística de su logro, Fernandes sigue centrado en el éxito colectivo en Old Trafford. «Obviamente, no es algo con lo que sueñe o en lo que piense, pero siempre quiero ayudar al equipo a conseguir [lo que queremos] en la mayoría de los partidos», añadió. «Marcar goles y dar asistencias es una parte importante de mi juego. Estoy muy contento de que hoy haya salido bien y nos haya ayudado a ganar el partido».
El centrocampista, que bromeó diciendo que Casemiro debería compartir su prima por gol por el pase milimétrico que recibió, está decidido a impulsar al United hacia un buen final de temporada. «Hasta el final de la temporada, quiero intentar seguir ayudando al equipo y mejorando en ese aspecto, en cuanto a resultados», concluyó el capitán, mientras el United busca consolidar su puesto entre los cuatro primeros.
- AFP
El Manchester United toma las riendas en la lucha por los cuatro primeros puestos
Esta victoria sitúa al United en una posición dominante en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones, con tres puntos de ventaja sobre el Villa, que ocupa el tercer puesto. A falta de ocho partidos para el final de la temporada 2025-26, los Red Devils confiarán en gran medida en su capitán, autor de hazañas históricas, para que mantenga su brillante estado de forma durante una recta final complicada que incluye enfrentamientos contra el Chelsea y el Liverpool.
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