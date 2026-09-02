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Bruno Fernandes revela que antes era defensa central y asegura que superó en velocidad a su compañero del Manchester United Benjamin Sesko en un entrenamiento
De raíces defensivas a maestro del centro del campo
La Premier League moderna está ampliamente considerada como la competición más exigente físicamente del fútbol mundial, y exige a atletas de élite llevar constantemente su físico al límite. Aunque el United depende en gran medida de la creatividad y la brillantez técnica de su capitán, su camino hasta convertirse en uno de los mejores creadores de juego de Europa se forjó en una posición poco probable.
Antes de consolidarse como una prolífica fuerza ofensiva, Fernandes tuvo que apoyarse en su inteligencia futbolística para sobrevivir ante rivales mucho más grandes. El internacional portugués siempre ha mostrado un carácter tenaz en Old Trafford, un rasgo que procede directamente de sus años de formación, cuando se desenvolvía en este deporte como un defensa de baja estatura.
Recién proclamado Jugador del Año por sus compañeros de la PFA, el capitán del United se sentó para repasar este singular recorrido. En una charla exclusiva con el exdelantero Adebayo Akinfenwa en una edición especial del pódcast Beast Mode, Fernandes arrojó luz sobre sus primeros días en el fútbol y sobre su deseo permanente de ponerse a prueba ante los portentos físicos del fútbol moderno.
- Getty Images Sport
Fernandes revela sus orígenes como defensa central
Al reflexionar sobre su evolución, Fernandes explicó cómo el hecho de ser jugador de categorías inferiores le obligó a adaptarse. Reveló que su camino comenzó en realidad en el centro de la defensa, donde la inteligencia táctica tenía que compensar la falta de envergadura física.
«Empecé mi carrera como central», reveló Fernandes. «Ser el más delgado y el más pequeño me vino bien, porque tenía que usar la cabeza para anticiparme al delantero».
Bromeando con el siempre físico Akinfenwa sobre cómo le habría defendido sobre el césped, la estrella del United añadió: «No te dejaría espacio para fijarme. Te permitiría tener el balón y luego, cuando te giraras, quizá tendría que hacer una entrada muy fuerte para quitarte el balón. Si vienes hacia mí demasiado rápido, ¡eso también podría ser un problema!»
Poniendo a prueba sus límites ante Benjamin Sesko
Esa disposición a medirse con rivales imponentes nace de su infancia en Portugal. Fernandes atribuyó su enfoque valiente a jugar al fútbol en la calle contra niños mucho mayores que él, y señaló: «Cuando creces, en mi época, juegas mucho en la calle. Yo siempre era uno de los más pequeños, porque mi hermano me saca cinco años, así que jugaba contra él y sus amigos. Me acostumbré a que me ganaran, pero también a ganar a gente que era más fuerte que yo. Así que nunca tengo miedo de meter la pierna o de ir a los duelos».
Ese fuego competitivo sigue siendo evidente en la ciudad deportiva de Carrington del United. El capitán contó una historia sobre cómo se midió a su compañero del Manchester United Sesko en un esprint, exigiéndose hasta alcanzar una velocidad punta personal récord de 35,5 km/h.
«La temporada pasada, en un entrenamiento, tuve que hacer una carrera de 45,72 metros con Benjamin Sesko», recordó Fernandes. «Empecé dos pasos antes y él estaba detrás de mí, así que me exigí al máximo y superé mi velocidad punta más alta, que era de 35,5. Él llegó a 37 [km/h] y algo al final, por eso me alcanzó al final, pero estaba muy orgulloso de mí mismo porque Ben es un jugador muy fuerte y físico, y muy rápido. Pero esto es lo que me gusta en los entrenamientos, enfrentarme a los que sé que son mejores que yo en algo para poder ponerme a prueba».
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