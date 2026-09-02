La Premier League moderna está ampliamente considerada como la competición más exigente físicamente del fútbol mundial, y exige a atletas de élite llevar constantemente su físico al límite. Aunque el United depende en gran medida de la creatividad y la brillantez técnica de su capitán, su camino hasta convertirse en uno de los mejores creadores de juego de Europa se forjó en una posición poco probable.

Antes de consolidarse como una prolífica fuerza ofensiva, Fernandes tuvo que apoyarse en su inteligencia futbolística para sobrevivir ante rivales mucho más grandes. El internacional portugués siempre ha mostrado un carácter tenaz en Old Trafford, un rasgo que procede directamente de sus años de formación, cuando se desenvolvía en este deporte como un defensa de baja estatura.

Recién proclamado Jugador del Año por sus compañeros de la PFA, el capitán del United se sentó para repasar este singular recorrido. En una charla exclusiva con el exdelantero Adebayo Akinfenwa en una edición especial del pódcast Beast Mode, Fernandes arrojó luz sobre sus primeros días en el fútbol y sobre su deseo permanente de ponerse a prueba ante los portentos físicos del fútbol moderno.