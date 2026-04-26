Bruno Fernandes quiere ganar el Mundial para el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, como agradecimiento por «todo lo que ha dado al fútbol»

Fernandes quiere asegurar que la carrera internacional de Ronaldo termine de la mejor forma. El icono del Al-Nassr, de 41 años, podría disputar su último gran torneo: el Mundial 2026, última oportunidad para que el cinco veces Balón de Oro conquiste el único título que falta en su palmarés.

En una entrevista con Wayne Rooney para laBBC, Fernandes lo dejó claro: «Haré todo lo posible para que mi país se sienta orgulloso. Cerrar este último Mundial con Cristiano (Ronaldo) y ganarlo sería increíble. Espero que lo consigamos, no solo por Portugal, sino por todo lo que Cristiano ha dado al fútbol y al mundo».