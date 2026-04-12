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Bruno Fernandes pone condiciones para quedarse en el Manchester United y minimiza el repunte del equipo bajo Michael Carrick
El capitán exige luchar por el título
El jugador de 31 años, convertido en una figura emblemática desde su llegada del Sporting de Lisboa en 2020, tiene contrato hasta junio de 2027, con una opción de prórroga de un año.
En declaraciones a The Telegraph sobre sus expectativas, Fernandes dijo: «Le digo al club que quiero competir. Todo el que viene al Man United quiere ganar todos los trofeos. Nadie llega aquí pensando en ganar solo uno o dos trofeos en seis años; queremos pelearlos todos. Desde que estoy aquí, lo único que pido es competir, porque si compito puedo ganar; si no, no tendré ninguna opción».
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Poner fin a la sequía en la Premier League
El centrocampista solo ha ganado dos títulos en sus seis años en Old Trafford, cifra que considera insuficiente para un club como el United.
Para Fernandes, que el trofeo de la Premier no regrese al lado rojo de Mánchester desde 2013 es algo que debe corregirse si quiere quedarse hasta el final de su carrera.
«Siempre les digo: “No pueden prometerme que ganaremos la Premier League; eso es imposible”», añadió el internacional portugués. «Pero si me prometen que seremos competitivos y que estaremos en la lucha hasta el final, eso es todo lo que necesito saber. Entonces me tocará dar lo mejor de mí y ayudar a todos a ser la mejor versión de nosotros mismos para convertirnos en el club que queremos ser».
Valoración de la etapa de Carrick como entrenador interino
Mientras el United busca su próximo entrenador tras la salida de Rubén Amorim en enero, el interino Michael Carrick ha sumado siete victorias en diez partidos.
A pesar del ambiente positivo en el campo de entrenamiento y de las crecientes peticiones para que Carrick se quede de forma permanente, Fernandes se muestra cauteloso al calificar esta racha como un verdadero punto de inflexión.
“Si cerramos la temporada como deseamos, lucirá bien, pero aún no es el panorama ideal. La clave es qué haremos la próxima campaña para mantener este nivel todo el curso, porque cualquier equipo puede brillar a ratos, pero hacerlo durante toda la temporada es mucho más difícil”.
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La lucha por la Liga de Campeones continúa
El United afronta este lunes un partido clave contra el Leeds para mantener su racha bajo Carrick. El equipo es tercero en la Premier League, siete puntos por encima del Chelsea, sexto, en la lucha por los cinco primeros puestos y un billete para la próxima Liga de Campeones.