Old Trafford le ha dejado claro a Fernandes que es clave en sus planes. Aun cumpliendo 32 años en septiembre, sigue siendo la figura más influyente del equipo y candidato a los premios al Jugador del Año de la PFA y la FWA. Sin embargo, el control de la situación no está totalmente en manos del United. Tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de euros (56,3 millones de libras) vigente hasta la primera quincena de julio. Aunque su contrato dura hasta 2027 con opción a un año más, su ambición de triunfar al máximo nivel sigue guiando sus decisiones.