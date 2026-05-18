Bruno Fernandes, orgulloso, quiere superar a Thierry Henry y Kevin De Bruyne en el último partido de la temporada del Manchester United tras igualar el récord de asistencias de la Premier League

El recién coronado «Futbolista del Año» de la FWA alcanzó este hito al dar la asistencia a Bryan Mbeumo en la victoria 3-2 del United sobre el Forest. Con 20 asistencias, Fernandes igualó las marcas de Thierry Henry y Kevin De Bruyne, quienes hasta entonces compartían el récord. Tras dos partidos sin aportar goles, el centrocampista admitió que el récord le rondaba la mente.

«Estoy muy orgulloso», declaró tras el partido. «Thierry y Kevin son dos de los mejores de la Premier, y yo me siento agradecido y feliz por lograrlo. Es un gran orgullo».