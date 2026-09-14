El derbi de Mánchester en Old Trafford se encendió por un momento de tensión entre Fernandes y Foden que acabó con la expulsión de la estrella del Manchester City. El capitán del United pareció cometer falta sobre Foden dos veces mientras este estaba en el suelo, pero fue la reacción posterior de Foden la que provocó la tarjeta roja.

«Al final del día, Bruno Fernandes es un tramposo», dijo Agbonlahor en talkSPORT. «Es un jugador extraordinario, pero es un tramposo. Le has dado dos patadas a Foden en el suelo, lo que debería haberte costado la tarjeta roja. Luego Foden ha reaccionado un poquito y tú te has tirado al suelo cuando no estás lesionado. Un árbitro de verdad va y dice: “Vosotros dos, parad ya”. Amarilla para cada uno y que siga el juego. Nunca es tarjeta roja».



