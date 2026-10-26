Llueve sobre mojado en el Manchester United. Por si no bastaran los pésimos resultados, con cinco derrotas y tres empates en los últimos ocho partidos disputados entre la Premier League, la Champions League y la FA Cup, y la situación del técnico Micheal Carrick cada vez más comprometida, ahora también ha estallado el sonado caso Bruno Fernandes. El capitán presenció desde el banquillo la debacle de su equipo ante el Bournemouth en Old Trafford este fin de semana, después de las críticas que expresó tras el ridículo protagonizado ante el Como.
Bruno Fernandes, enfrentado con el United, puede forzar su salida: el AC Milan está atento, Amorim mantiene la esperanza
LA DISCUSIÓN CON CARRICK
Estas fueron las palabras del exjugador del Novara y del Udinese: "En este club se presta demasiada atención a lo que se hizo, pero nosotros no somos los de entonces y debemos mirar al futuro". Carrick respondió: "No estoy de acuerdo. Estamos lejos de aquellos niveles, pero el año pasado el United demostró que todavía puede ser grande"
LA RUPTURA CON EL CLUB
El fichaje de Bruno Fernandes es una posibilidad que empezó a barajarse en Inglaterra en verano, pero el coste del portugués sigue siendo elevado: en su contrato existe una cláusula para clubes extranjeros de casi 65 millones de euros y el United, aunque no llegue a un acuerdo para la renovación, tiene una opción para prolongar su contrato una temporada más. Sin embargo, la ruptura con el club podría llevar al futbolista a forzar la situación para marcharse ya en enero.
El cortejo del Milan y de Amorim
Además de los posibles costes del traspaso, habría que tener en cuenta el elevadísimo sueldo del portugués: 10,2 millones de euros netos por temporada, inasumible para el Milan. Haría falta un esfuerzo tanto por parte del futbolista como del Milan para llegar a un acuerdo. Lo cierto es que, como centrocampista ofensivo de calidad indiscutible, capaz de jugar tanto más retrasado para organizar el juego como en la zona de tres cuartos para crear ocasiones para sus compañeros y para sí mismo, podría actuar muy cerca de la portería en el 3-4-2-1 de Rúben Amorim.
EL CONTRATO PRÓXIMO A VENCER
Vinculado al club por un contrato que vence el 30 de junio de 2027, la negociación para su renovación lleva tiempo estancada. El club parece dispuesto a activar la opción de renovación unilateral por un año solo para evitar que se marche gratis y, así, obtener ingresos por su salida. Bruno Fernandes ya estuvo cerca de ser traspasado en verano, pero finalmente decidió quedarse y rechazó las importantes ofertas procedentes de Arabia Saudí.
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