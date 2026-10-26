Además de los posibles costes del traspaso, habría que tener en cuenta el elevadísimo sueldo del portugués: 10,2 millones de euros netos por temporada, inasumible para el Milan. Haría falta un esfuerzo tanto por parte del futbolista como del Milan para llegar a un acuerdo. Lo cierto es que, como centrocampista ofensivo de calidad indiscutible, capaz de jugar tanto más retrasado para organizar el juego como en la zona de tres cuartos para crear ocasiones para sus compañeros y para sí mismo, podría actuar muy cerca de la portería en el 3-4-2-1 de Rúben Amorim.























