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Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, y Khadija Shaw, delantera del Manchester City, han ganado el premio al mejor futbolista del año de la FWA
Triunfo de los Red Devils y los Cityzens
Fernandes es el primer jugador del United en ganar el premio masculino desde Rooney en 2010. Esta temporada ha marcado ocho goles y dado 19 asistencias en la Premier League, superando a Declan Rice (Arsenal) y Erling Haaland (City), y ha logrado el regreso del United a la Liga de Campeones. Shaw, por su parte, fue nombrada mejor futbolista del año tras llevar al City a su primer título de la WSL en una década con 19 goles.
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A la caza de marcas legendarias
El premio de la FWA destaca una temporada en la que ambos jugadores rozaron hitos históricos. Fernandes, de 31 años, está a una asistencia de igualar el récord de la Premier League: 20 en una temporada, marca que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne. En la categoría femenina, Shaw superó a Alessia Russo y Lauren James y se unió a Sam Kerr y Fran Kirby como las únicas jugadoras con dos premios en distintas temporadas.
Bruno alcanza el estatus de élite mientras Shaw se prepara para seguir adelante
Al ganar este premio, Fernandes se une a una lista de leyendas del United que incluye a Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, George Best y Sir Bobby Charlton. Su influencia ha impulsado el resurgimiento del club esta temporada.
Sin embargo, Shaw, clave en el título del City, dejará el club al terminar su contrato este verano. Con 110 goles en 133 partidos, Chelsea y varios equipos estadounidenses la siguen de cerca.
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Intentos de batir récords y sagas de traspasos
Fernandes tiene tres partidos para batir el récord de asistencias y afianzar la posición del United en la liga. Shaw busca su tercera Bota de Oro de la WSL antes de dejar el Joie Stadium este verano. Su posible fichaje por un rival nacional o su traspaso a Estados Unidos dominarán la próxima ventana de transferencias. Ambos clubes de Mánchester vivirán una etapa de transición y tratarán de aprovechar estos logros individuales de cara a la próxima temporada.