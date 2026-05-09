Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bruno Fernandes Bunny ShawGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, y Khadija Shaw, delantera del Manchester City, han ganado el premio al mejor futbolista del año de la FWA

B. Fernandes
K. Shaw
Manchester United
Premier League
Manchester City Women
WSL Serie Primavera

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, y Khadija «Bunny» Shaw, delantera del Manchester City, han sido nombrados «Futbolistas del Año 2025-26» por la Asociación de Periodistas Deportivos. Sus temporadas récord han revivido tradiciones en Old Trafford y consolidado a Shaw como un icono de la Superliga Femenina.

  • Triunfo de los Red Devils y los Cityzens

    Fernandes es el primer jugador del United en ganar el premio masculino desde Rooney en 2010. Esta temporada ha marcado ocho goles y dado 19 asistencias en la Premier League, superando a Declan Rice (Arsenal) y Erling Haaland (City), y ha logrado el regreso del United a la Liga de Campeones. Shaw, por su parte, fue nombrada mejor futbolista del año tras llevar al City a su primer título de la WSL en una década con 19 goles.

    • Anuncios
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    A la caza de marcas legendarias

    El premio de la FWA destaca una temporada en la que ambos jugadores rozaron hitos históricos. Fernandes, de 31 años, está a una asistencia de igualar el récord de la Premier League: 20 en una temporada, marca que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne. En la categoría femenina, Shaw superó a Alessia Russo y Lauren James y se unió a Sam Kerr y Fran Kirby como las únicas jugadoras con dos premios en distintas temporadas.

  • Bruno alcanza el estatus de élite mientras Shaw se prepara para seguir adelante

    Al ganar este premio, Fernandes se une a una lista de leyendas del United que incluye a Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, George Best y Sir Bobby Charlton. Su influencia ha impulsado el resurgimiento del club esta temporada.

    Sin embargo, Shaw, clave en el título del City, dejará el club al terminar su contrato este verano. Con 110 goles en 133 partidos, Chelsea y varios equipos estadounidenses la siguen de cerca.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Intentos de batir récords y sagas de traspasos

    Fernandes tiene tres partidos para batir el récord de asistencias y afianzar la posición del United en la liga. Shaw busca su tercera Bota de Oro de la WSL antes de dejar el Joie Stadium este verano. Su posible fichaje por un rival nacional o su traspaso a Estados Unidos dominarán la próxima ventana de transferencias. Ambos clubes de Mánchester vivirán una etapa de transición y tratarán de aprovechar estos logros individuales de cara a la próxima temporada.

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN
FA Cup
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI