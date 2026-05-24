Bruno Fernandes bate el récord de asistencias de la Premier League, superando a Thierry Henry y Kevin De Bruyne, y cierra una gran temporada como capitán del Manchester United

A pesar de los elogios individuales, Fernandes destaca a sus compañeros. Con 106 goles en 327 partidos con el United, el centrocampista afirma que un creador nada es sin delanteros efectivos. Tras su asistencia 20 ante el Nottingham Forest, declaró: «Estoy muy agradecido de ver su reacción más que la mía, porque quería que Bryan [Mbeumo] celebrara su gol. No quería que todo girara en torno a mí, porque al fin y al cabo marcar el gol es lo más importante en el fútbol. Y todo el mérito es de Bryan, porque si él no la mete en la red, mi récord no existiría. Así que estos récords solo se consiguen si tus compañeros hacen las cosas tan bien como tú».