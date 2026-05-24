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Bruno Fernandes bate el récord de asistencias de la Premier League, superando a Thierry Henry y Kevin De Bruyne, y cierra una gran temporada como capitán del Manchester United
Haciendo historia en la costa sur
Fernandes logró su histórica 21.ª asistencia el domingo ante el Brighton. El mediapunta, fichado del Sporting en 2020 por 65 millones, lanzó un córner que Patrick Dorgu cabeceó al fondo de la red. Así superó el récord de 20 asistencias que compartían Henry y De Bruyne. Después marcó él mismo, y el United ganó 3-0. En total suma nueve goles y fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League el sábado.
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Un momento de orgullo para el capitán
Antes de lograr este hito, Fernandes reconoció el nivel de sus rivales. En declaraciones a Sky Sports, el internacional portugués mostró su gratitud: «Pienso en ello, pues hablamos de Kevin y Thierry, dos de los mejores jugadores que ha visto la Premier League en mucho tiempo. Tener la oportunidad de estar ahí arriba junto a sus nombres —solo en esta categoría, sin hablar de todo lo demás que han hecho en la Premier League— es fantástico, y estoy muy orgulloso de ello».
Desvía los elogios hacia sus compañeros de equipo
A pesar de los elogios individuales, Fernandes destaca a sus compañeros. Con 106 goles en 327 partidos con el United, el centrocampista afirma que un creador nada es sin delanteros efectivos. Tras su asistencia 20 ante el Nottingham Forest, declaró: «Estoy muy agradecido de ver su reacción más que la mía, porque quería que Bryan [Mbeumo] celebrara su gol. No quería que todo girara en torno a mí, porque al fin y al cabo marcar el gol es lo más importante en el fútbol. Y todo el mérito es de Bryan, porque si él no la mete en la red, mi récord no existiría. Así que estos récords solo se consiguen si tus compañeros hacen las cosas tan bien como tú».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al plusmarquista?
Tras hacer historia, Fernandes se centra en el Mundial con Portugal. Su contrato con el United vence el 30 de junio de 2027, pero el capitán es clave para el futuro del club y podría firmar una renovación millonaria.